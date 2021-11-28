Великобританию накрыл ураган. Есть жертвы

Великобританию в ночь на субботу, 27 ноября, накрыла непогода. По данным властей, из-за поваленных ураганом "Арвен" деревьев лишились жизни как минимум три человека.
Накануне в королевстве был объявлен красный (самый высокий) уровень угрозы.
На одном из скоростных шоссе на северо-западе Англии более 120 фур простояли несколько часов в пробке, застряв в снегу. Многим водителям легковых автомобилей также пришлось провести ночь в своей машине.
В десятках тысяч домов на севере Англии из-за непогоды возникли перебои с электричеством. По данным энергетической компании Powergrid, при этом пострадали 55 тысяч ее клиентов.
В Шотландии 27 ноября электроснабжение еще не было восстановлено в 27 000 домов, были отменены многие поезда. Железнодорожная компания ScotRail обратилась к пассажирам с просьбой по возможности отказаться от запланированных поездок.
По данным британской метеослужбы, в воскресенье, 28 ноября, на Шотландию и северо-запад Англии обрушатся снегопады.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Президент Литвы: нет сомнений в том, что режим и силы Лукашенко продолжат нас испытывать (192)
После встречи Г. Науседа заявил, что считает визит...
Коронавирус в Литве: 1222 новых случая и 19 смертей
За минувшие сутки в Литве было выявлено 1222 новых случая...
Прибывшая в Литву председатель ЕК: Лукашенко не смог подорвать единство ЕС (38)
В воскресенье в Вильнюс прибыли генеральный секретарь...
Запечатлено, как пограничники не пустили в Литву две группы мигрантов: в одной из них было 46 человек (58)
Пограничники поделились кадрами, на которых...