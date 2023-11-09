Великобритания запретила веселящий газ

 
Euronews
ФОТО: DELFI / Domantas Pipas
Британские власти таким образом решили бороться с "антисоциальным поведением" молодежи. Под запрет подпадает употребление и сбыт закиси азота для развлекательных целей.

Великобритания запретила употребление и распространение закиси азота, также известной как веселящий газ.

Людям, использующим его в развлекательных целях, грозит тюремное заключение на срок до двух лет, продавцам — до 14 лет.

Закись азота используется поварами и пекарями для взбивания сливок, а также в больницах как обезболивающее.

В качестве наркотика для вечеринок веселящий газ дает кратковременный эффект, но может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как, например, потеря памяти, ослабление иммунной системы и недержание.

Правительство Великобритании ввело запрет, чтобы остановить "антисоциальное поведение" в основном молодежи после его употребления.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Euronews
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии