Великобритания выделила более 100 млн евро помощи Украине

Великобритания выделила Украине 88 млн фунтов стерлингов (104 млн евро) в качестве экономической помощи. Такие данные министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба привел в ходе брифинга, сообщает издание "Українськi Новини" в пятницу, 4 февраля. По словам главы МИД, Лондон предоставит эту сумму в дополнение к оборонительному вооружению.
Кроме того, в ближайшее время Украина получит "новейшее вооружение" от Польши и Чехии, указало издание. По его данным, государства так называемой "бухарестской девятки" НАТО (Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Венгрия и Чехия) предоставят Киеву дополнительную поддержку в укреплении безопасности из-за угрозы со стороны Москвы.
Обострение ситуации на границе России и Украины
Напряженность в отношениях Запада и России в последние месяцы выросла. РФ перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной более 100 тысяч военнослужащих, объяснив это военными учениями. Лидеры западных стран опасаются, что Москва готовится к войне.
Кремль отрицает планы такой операции и обвиняет Запад в вооружении Украины и проведении маневров возле российских границ. Январская серия переговоров России с США, НАТО и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе не принесла результатов. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит жесткими санкциями.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Официальная статистика COVID-19 в Литве: о части случаев вовсе не сообщалось (3)
До сих пор официально сообщалось только о случаях...
Саулюс Чаплинскас: вирус поменял свои свойства - это факт
Политические решения в связи с пандемией коронавируса...
Валатка: никого спасать не надо, Литва еще никогда так хорошо не жила (51)
Политический обозреватель Римвидас Валатка сравнил...
"Литовские железные дороги" уволят почти 300 человек (2)
"Литовские железные дороги" до конца этого года уволят...
Экономист раскритиковал некоторые предложения президента Литвы (48)
"Такие выплаты - абсолютное зло. Мы просто потакаем...