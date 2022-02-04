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Лондон предоставит Киеву экономическую помощь в дополнение к оборонительному вооружению, а "бухарестская девятка" НАТО поддержит Украину в укреплении безопасности, пишут "Українськi Новини".
Великобритания выделила более 100 млн евро помощи Украине
© DELFI / Domantas Pipas

Великобритания выделила Украине 88 млн фунтов стерлингов (104 млн евро) в качестве экономической помощи. Такие данные министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба привел в ходе брифинга, сообщает издание "Українськi Новини" в пятницу, 4 февраля. По словам главы МИД, Лондон предоставит эту сумму в дополнение к оборонительному вооружению.

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Кроме того, в ближайшее время Украина получит "новейшее вооружение" от Польши и Чехии, указало издание. По его данным, государства так называемой "бухарестской девятки" НАТО (Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Венгрия и Чехия) предоставят Киеву дополнительную поддержку в укреплении безопасности из-за угрозы со стороны Москвы.

Обострение ситуации на границе России и Украины

Напряженность в отношениях Запада и России в последние месяцы выросла. РФ перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной более 100 тысяч военнослужащих, объяснив это военными учениями. Лидеры западных стран опасаются, что Москва готовится к войне.

Кремль отрицает планы такой операции и обвиняет Запад в вооружении Украины и проведении маневров возле российских границ. Январская серия переговоров России с США, НАТО и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе не принесла результатов. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит жесткими санкциями.

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Deutsche Welle

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