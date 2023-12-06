Великобритания ввела санкции против компаний, причастных к военным поставкам в Россию

Великобритания объявила в среду о введении санкций против 46 лиц и групп из разных стран, участвующих в цепочках военных поставок России и являющихся пособниками российского вторжения в Украину.

Под санкции попали организации, работающие в Китае, Турции, Сербии и Узбекистане, сообщило министерство иностранных дел Великобритании.

Напомним, что Великобритания решительно поддерживает Украину с момента начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года. Лондон заявил, что санкции вводятся против поставщиков из третьих стран с целью ограничить возможности России, пытающейся обойти наложенные на нее санкции.

"Мы будем и далее усиливать давление на Путина и пресекать деятельность третьих сторон, поставляющих в Россию товары и технологии, на которые наложены ограничения, где бы они ни находились", – заявила замглавы британского МИД Энн-Мари Тревельян.

Великобритания заявила, что ввела санкции против 31 физического лица.