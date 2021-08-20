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Великобритания ввела санкции против семи сотрудников ФСБ, которых считают причастными к отравлению Алексея Навального в августе прошлого года. Соответствующие изменения появились в санкционном списке на сайте британского правительства.
Rusijos bankas Rossija, sankcijos Rusijai
Rusijos bankas Rossija, sankcijos Rusijai
© RIA/Scanpix

В черный список внесли Алексея Александрова, Владимира Паняева, Ивана Осипова, Владимира Богданова, Кирилла Васильева, Станислава Макшакова и Алексея Седова.

В январе The Insider, Bellingcat и Der Spieger называли Макшакова, Александрова, Осипова и Паняева причастными к отравлению Навального.

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа 2020 года в самолете, который летел из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в берлинскую клинику "Шарите". Навальный находился в искусственной коме 19 суток. Эксперты спецлаборатории бундесвера по просьбе клиники провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы боевого отравляющего вещества группы "Новичок". К аналогичным выводам, независимо друг от друга, пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты ОЗХО.

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