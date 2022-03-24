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В санкционный список Лондона добавлены еще 65 физических и юридических лиц из РФ и Беларуси. В их числе ЧВК Вагнера, падчерица Лаврова и глава Сбербанка.
Великобритания ввела новые санкции против России и Беларуси
© Reuters / Scanpix

Власти Великобритании объявили о расширении санкций в отношении России и Беларуси из-за войны в Украине. Под ограничительные меры попали еще 59 российских и шесть белорусских физических и юридических лиц, в том числе глава Сбербанка Герман Греф и основатель банка "Тинькофф" Олег Тиньков, следует из документа, опубликованного на сайте британского правительства в четверг, 24 марта.

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В санкционный список также включены Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфабанк, СМП-Банк, РЖД, "Совкомфлот", "Русгидро", "Алроса" и частная военная компания (ЧВК) Вагнера. Под санкциями оказалась и Полина Ковалева, которую называют падчерицей министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. По данным правительства, она владеет недвижимостью в Лондоне стоимостью около 4 миллионов фунтов стерлингов, которую она приобрела в 2016 году без оформления ипотеки.

Ограничения предусматривают замораживание на территории Великобритании всех активов юридических и физических лиц, которые попали в санкционный список. Физлицам также запрещен въезд в страну.

Глава МИД Великобритании: Путин не должен питать иллюзий

"Эти олигархи, компании и нанятые головорезы причастны к убийствам ни в чем не повинных гражданских лиц, и правильно, что они за это расплачиваются", - отметила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Президент РФ Владимир Путин "не должен питать никаких иллюзий - мы едины с нашими союзниками и будем продолжать закручивать гайки в российской экономике, чтобы гарантировать его провал в Украине", сказала она.

С начала российского вторжения в Украину 24 февраля Лондон ввел санкции в отношении более 1000 физических и юридических лиц. По словам Трасс, общая стоимость активов банков, включенных в черный список, составляет 500 миллиардов фунтов стерлингов, а чистые активы олигархов и членов их семей превышают 150 миллиардов фунтов стерлингов.

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