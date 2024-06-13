Великобритания вслед за США ввела санкции против Мосбиржи

Ограничения были введены, так как организации были вовлечены в получение выгоды российским правительством в стратегически важных областях экономики.

Под санкции также попали „СПБ Биржа“, „Мурманск СПГ“, „НОВАТЭК-Мурманск“, „Русхимальянс“, компания „Ингосстрах“, Казанский государственный и Тамбовский пороховые заводы.

Среди физлиц в списке председатель правления Мосбиржи Юрий Денисов, владелец S8 Capital Армен Саркисян и экс-министр сельского хозяйства Чечни и глава российской „дочки“ Danone Якуб Закриев.

Всего в санкционный список внесли семь физических лиц и 35 компаний.