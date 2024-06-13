2024.06.13 16:26

Великобритания вслед за США ввела санкции против Мосбиржи

 
Радио Свобода
Санкции
Санкции
ФОТО: Shutterstock

Великобритания ввела санкции против Мосбиржи, Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария, сообщается на сайте правительства. Накануне аналогичные санкции ввели США.

Ограничения были введены, так как организации были вовлечены в получение выгоды российским правительством в стратегически важных областях экономики.

Под санкции также попали „СПБ Биржа“, „Мурманск СПГ“, „НОВАТЭК-Мурманск“, „Русхимальянс“, компания „Ингосстрах“, Казанский государственный и Тамбовский пороховые заводы.

Среди физлиц в списке председатель правления Мосбиржи Юрий Денисов, владелец S8 Capital Армен Саркисян и экс-министр сельского хозяйства Чечни и глава российской „дочки“ Danone Якуб Закриев.

Всего в санкционный список внесли семь физических лиц и 35 компаний.

После того как США объявили о санкциях, Мосбиржа объявила о прекращении торговли долларом и евро с 13 июня, а Центральный банк России приостановил торги гонконгским долларом из-за его привязки к доллару США.

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Радио Свобода
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