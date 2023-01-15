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Глава МИД Великобритании сообщил об отзыве посла из Ирана для консультаций в связи с казнью британского подданного. Кроме того, Лондон вызвал поверенного в делах и ввел санкции против генерального прокурора.
Didžioji Britanija
Didžioji Britanija
© Scanpix / Reuters

Великобритания временно отозвала своего посла из Ирана, а также вызвала поверенного в делах и ввела санкции в отношении иранского генерального прокурора, сообщил глава британского МИДа Джеймс Клеверли вечером в субботу, 14 января. Это стало ответом на казнь бывшего замминистра обороны Ирана Алирезы Акбари, имевшего второе гражданство Великобритании.

"Мы привлекаем режим к ответственности. Сегодня Соединенное Королевство ввело санкции в отношении генерального прокурора Ирана, вызвало поверенного в делах и временно отозвало посла Великобритании для консультаций. Наш ответ Ирану не ограничивается сегодняшним днем, мы рассматриваем дальнейшие действия", - написал Клеверли в Twitter.

Казнь Алирезы Акбари

Ранее в этот же день государственное агентство Mizan сообщило, что бывший замминистра обороны Алиреза Акбари повешен в Иране. Когда именно была совершена казнь, не уточнялось, однако как передало агентство AP со ссылкой на свои источники, это могло случиться несколько дней назад.

Акбари был арестован иранскими властями в 2019 году, после чего ему было предъявлено обвинение в шпионаже на британскую разведку MI-6. В интернет было выложено видео, на котором бывший чиновник признается в работе на разведку Великобритании. Однако правозащитники указывают на то, что в видеоролике видны многочисленные следы монтажа, и, по-видимому, признания были выбиты из Акбари пытками.

Великобритания и США осудили казнь

МИД Великобритании назвал эту казнь британского подданного "варварством", которое "заслуживает осуждения в самых решительных выражениях". Премьер-министр страны Риши Сунак в свою очередь заявил о "бессердечном и трусливом" акте "режима, который не соблюдает права собственных граждан".

"Мы глубоко обеспокоены сообщениями о том, что Акбари накачивали наркотиками и пытали в заключении, допрашивали сотни часов и заставили оговорить себя, - сказал спикер Госдепартамента США Ведант Патель. - Если говорить шире, иранская практика произвольных и незаконных задержаний, выбивания признаний и политически мотивированных казней абсолютно неприемлема и должна быть прекращена".

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Deutsche Welle

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