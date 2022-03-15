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В новом списке санкций в отношении России — 345 граждан и пять компаний. В нем оказались Дмитрий Медведев, Сергей Шойгу, Михаил Мишустин, Виктор Золотов, Мария Захарова, Дмитрий Песков и Маргарита Симоньян.
Dmitrijus Medvedevas
Dmitrijus Medvedevas
© Itar-Tass / Scanpix

Власти Великобритании объявили о расширении санкций в отношении России. В санкционный список внесены 350 новых позиций, в том числе 345 граждан и пять компаний, заявило во вторник, 15 марта, правительство в Лондоне. В числе прочих в черном списке оказались экс-президент РФ, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, премьер-министр Михаил Мишустин, глава Росгвардии Виктор Золотов, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Кроме того, санкции введены в отношении ряда российских олигархов. В их числе — владелец крупного производителя удобрений EuroChem Group AG и Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) Андрей Мельниченко, миллиардеры Петр Авен и Михаил Фридман. В черном списке также оказались главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян и телеведущий Владимир Соловьев. Великобритания запретила данным гражданам въезд на свою территорию и заморозила их активы.

ЕС утвердил четвертый пакет санкций за войну в Украине

В тот же день о расширении санкций в отношении России заразвязывание войны против Украины объявили в Евросоюзе. В четвертый пакет вошли новые ограничения на торговлю с Россией, запрет на новые инвестиции в энергетику РФ, поставку технологий или оборудования, а также предоставление услуг для разведки, добычи или переработки энергоносителей. Кроме того, Евросоюз расширит список персональных санкций против олигархов, лоббистов и пропагандистов Кремля. В перечень добавят и ключевые компании авиационного, оборонного, судостроительного и машиностроительного секторов. Конкретные имена и названия станут известны после публикации решения в Официальном журнале ЕС.

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