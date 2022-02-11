Великобритания расширила возможности по введению санкций против России

В Великобритании подписан закон, расширяющий полномочия правительства по введению санкций в отношении России. Об этом сообщается в четверг, 10 февраля, на сайте британского МИД.
"Данный закон создает рамки для самого жесткого санкционного режима, который когда-либо был у Великобритании в отношении России. Теперь Соединенное Королевство может накладывать санкции на российский бизнес и лица из широкого круга экономических и стратегически важных секторов: химического, оборонного, добывающего, информационного-коммуникационного и сферы финансовых услуг", - сказано в пресс-релизе.
Как отметили в британском правительстве, теперь штрафные меры могут касаться не только тех, кто "напрямую связан с дестабилизацией Украины", но и любых российских госучреждений или предприятий, имеющих "стратегическое значение для российских властей", их собственников и руководителей.
Джонсон грозит санкциями против "Северного потока - 2"
При этом никаких конкретных новых санкций Лондон пока не вводит. А принятый закон является частью мер, которые должны "побудить Кремль остановить кампанию агрессии в Украине".
"Мы призываем Россию к деэскалации и выбору пути дипломатии. Если Россия будет настаивать на агрессии против Украины, Великобритания и ее партнеры не замедлят с реакцией", - заявила глава британского МИД Лиз Трасс.
В тот же день, 10 февраля, премьер-министр Борис Джонсон в ходе визита в Варшаву заявил, что в случае вторжения российских военных в Украину должен последовать "автоматический пакет санкций", включающих меры против газопровода "Северный поток - 2". "Это очень-очень важный приоритет", - подчеркнул Джонсон.
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