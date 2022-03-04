Великобритания призывает к проведению внеочередного заседания Совбеза ООН

"Я только что обсудил с президентом Зеленским серьезную ситуацию на Запорожской АЭС. Россия должна немедленно прекратить атаку на электростанцию и обеспечить беспрепятственный доступ аварийных служб", - написал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Twitter. В связи с атакой войск РФ на ЗАЭС Лондон потребовал провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН.

Украинские власти сообщили, что сотрудники пожарной службы и специалисты получили доступ к участкам территории Запорожской АЭС, где после обстрела российскими войсками возникли очаги возгорания. По предварительным данным, на ЗАЭС жертв и пострадавших нет. Установлено, что происходит горение помещений на третьем, четвертом и пятом этажах. К тушению привлечены 44 человека и 11 единиц техники ГСЧС.

МАГАТЭ со ссылкой на украинские власти сообщает, что пожар на территории Запорожской АЭС, возникший в результате обстрела российскими войсками, не затронул основное оборудование, сотрудники станции принимают меры по ликвидации последствий. Ранее сообщалось, что радиационный фон на станции пока в норме.

Президент США Джозеф Байден призвал Россию срочно допустить сотрудников пожарно-спасательных служб к месту возгорания на территории Запорожской АЭС, которая подверглась обстрелу российских войск. Свое заявление глава Белого дома сделал после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ядерная безопасность на ЗАЭС нарушена, заявил между тем исполняющий обязанности генерального директора станции Игорь Мурашов. "Мы делаем все возможное, но пожар идет, пожарных не допустили. Есть большая опасность. На станции боевые действия. Реакторы в опасности", - цитирует его слова "Инсайдер-Украина".

В связи с обстрелом Запорожской АЭС войсками РФ президент Украины Владимир Зеленский провел срочные консультации с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz), а также Эмманюэлем Макроном, Джо Байденом, Борисом Джонсоном, главой Евросовета Шарлем Мишелем и главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Обстрел украинской АЭС ведут российские танки, оборудованные тепловизорами, заявил Зеленский в видеообращении в Facebook. На станции шесть энергоблоков, напомнил он.

"Впервые в истории человечества государство-террорист прибегло к ядерному террору. Российские пропагандисты обещали засыпать весь мир ядерным пеплом, теперь это не угроза, теперь это реальность, и мы не знаем, чем закончится пожар, - сказал Зеленский. - Только немедленные действия Европы могут остановить российские войска, предотвратить гибель Европы от катастрофы на атомной станции".