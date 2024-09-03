2024.09.03 17:39

Великобритания приостановит действие части лицензий на экспорт оружия в Израиль

 
"Голос Америки"
Gaza
Gaza
ФОТО: Hadi Daoud apaimages/SIPA | Sipa / Scanpix

Великобритания приостановит действие 30 из 350 лицензий на экспорт оружия в Израиль из-за риска, что это вооружение может быть использовано для серьезных нарушений международного гуманитарного права. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дэвида Лэмми.

„С сожалением сообщаю Палате общин [нижней палате британского парламента – Г.А.], что проведенная оценка не позволяет иного заключения, кроме того, что для определенных поставок оружия в Израиль существует явный риск их использования для совершения или содействия серьезным нарушениям международного гуманитарного права“, – сказал Лэмми.

Глава британского МИДа заявил, что Лондон „признает необходимость Израиля защищать себя от угроз в сфере безопасности, но мы глубоко обеспокоены методами, которые применяет Израиль, и особенно сообщениями о жертвах среди гражданского населения и разрушениях гражданской инфраструктуры“.

В ответ министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что это решение разочаровывает и „посылает весьма проблематичный сигнал“ группировке ХАМАС (организация признана террористической в США и ряде стран Европы) и ее покровителям в Иране.

Напомним, в июле Международный суд ООН пришел к выводу, что оккупация Израилем палестинских территорий является нарушением международного права. Суд постановил, что Израиль должен как можно скорее положить конец „незаконной“ оккупации этих территорий и сектора Газа.

Ранее Камала Харрис, вице-президент США и кандидат на президентских выборах от Демократической партии, в интервью CNN выразила приверженность политике президента Джо Байдена, предусматривающей твердую поддержку Израиля. Она отвергла призывы некоторых членов Демократической партии о пересмотре вопроса о поставках оружия этой стране на фоне конфликта в Газе, приводящего к значительным жертвам среди палестинцев.

Харрис подчеркнула, что выступает за „сильный Израиль“, отметив вместе с тем необходимость заключить соглашение о прекращении огня в Газе и добиться его выполнения.

Ее соперник на ноябрьских выборах Дональд Трамп, выступая в июле на общенациональном съезде республиканцев, заявил, что война, вызванная нападением на Израиль боевиков ХАМАС 7 октября, якобы „никогда бы не случилась“, если бы Трамп занимал в тот момент пост главы Белого дома.

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Источник
"Голос Америки"
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