"Мы приняли решение поставить Украине легкие системы противотанкового оборонительного вооружения. Это исключительно оборонительное вооружение с малым радиусом действия, это не стратегическое вооружение, оно не представляет угрозы для России", - сказал он.
По его словам, на Украину также отправится небольшое число британских военнослужащих, которые будут проводить инструктаж на начальном этапе. Речи о направлении военных в случае возможного военного конфликта не идет, добавил Уоллес.
"Было бы ложной надеждой утверждать, что британские вооруженные силы в одностороннем порядке будут направлены на Украину, чтобы в сложившихся условиях объединить силы с украинскими войсками. Именно поэтому мы прикладываем все усилия, чтобы украинцы могли помочь сами себе", - сказал он.
Британский министр также сообщил, что пригласил российского коллегу Сергея Шойгу посетить Лондон в ближайшие несколько недель, чтобы обсудить вопросы безопасности, и заявил, что Британия хотела бы дружить с Россией.
"Мы хотим дружить с российским народом, как дружили сотни лет. И есть возможность установить взаимовыгодные отношения с Россией... Я по-прежнему надеюсь, что дипломатия победит", - сказал Уоллес, добавив, что выбор предстоит сделать Владимиру Путину.
NYT: Россия начала эвакуировать семьи дипломатов из Киева и Львова. В МИД РФ сказали, что посольство "работает в штатном режиме"
Дипломатам российских консульств в Киеве и Львове приказано подготовиться к выезду с территории Украины. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины, пишет "Настоящее время".
По словам источника издания, 18 человек, в основном дети и жены российских дипломатов, сели в автобусы и отправились в Москву 5 января. Вслед за ними уехали еще около 30 сотрудников российских дипмиссий, остальным приказали готовиться к отъезду.
В Вашингтоне, утверждает The New York Times, знали об эвакуации.
"У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство готовилось к эвакуации членов их семей из посольства России в Украине в конце декабря и начале января", – цитирует издание одного американского чиновника.
Сокращение численности посольства России может быть "отчасти пропагандой, отчасти подготовкой к надвигающемуся конфликту или отчасти уловкой, или же все три сценария сразу", пишет газета со ссылкой на украинских и американских чиновников.
При этом в Вашингтоне считают, что президент России Владимир Путин еще не принял решение о вторжении, говорится в статье.
В МИД России в ответ на просьбу прокомментировать публикацию заявили, что российское посольство в Киеве работает в штатном режиме, сообщает "Интерфакс".
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