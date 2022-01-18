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Великобритания поставит Украине легкое противотанковое вооружение для оборонительных целей на фоне сообщений о наращивании российских войск у ее границ, заявил глава британского минобороны Бен Уоллес, выступая в Палате общин, передает Русская служба BBC. New York Times тем временем пишет о частичной эвакуации семей российских дипломатов из Украины.
Benas Wallace
Benas Wallace
© AFP/Scanpix

"Мы приняли решение поставить Украине легкие системы противотанкового оборонительного вооружения. Это исключительно оборонительное вооружение с малым радиусом действия, это не стратегическое вооружение, оно не представляет угрозы для России", - сказал он.

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По его словам, на Украину также отправится небольшое число британских военнослужащих, которые будут проводить инструктаж на начальном этапе. Речи о направлении военных в случае возможного военного конфликта не идет, добавил Уоллес.

"Было бы ложной надеждой утверждать, что британские вооруженные силы в одностороннем порядке будут направлены на Украину, чтобы в сложившихся условиях объединить силы с украинскими войсками. Именно поэтому мы прикладываем все усилия, чтобы украинцы могли помочь сами себе", - сказал он.

Британский министр также сообщил, что пригласил российского коллегу Сергея Шойгу посетить Лондон в ближайшие несколько недель, чтобы обсудить вопросы безопасности, и заявил, что Британия хотела бы дружить с Россией.

"Мы хотим дружить с российским народом, как дружили сотни лет. И есть возможность установить взаимовыгодные отношения с Россией... Я по-прежнему надеюсь, что дипломатия победит", - сказал Уоллес, добавив, что выбор предстоит сделать Владимиру Путину.

NYT: Россия начала эвакуировать семьи дипломатов из Киева и Львова. В МИД РФ сказали, что посольство "работает в штатном режиме"

Дипломатам российских консульств в Киеве и Львове приказано подготовиться к выезду с территории Украины. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины, пишет "Настоящее время".

По словам источника издания, 18 человек, в основном дети и жены российских дипломатов, сели в автобусы и отправились в Москву 5 января. Вслед за ними уехали еще около 30 сотрудников российских дипмиссий, остальным приказали готовиться к отъезду.

В Вашингтоне, утверждает The New York Times, знали об эвакуации.

"У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство готовилось к эвакуации членов их семей из посольства России в Украине в конце декабря и начале января", – цитирует издание одного американского чиновника.

Сокращение численности посольства России может быть "отчасти пропагандой, отчасти подготовкой к надвигающемуся конфликту или отчасти уловкой, или же все три сценария сразу", пишет газета со ссылкой на украинских и американских чиновников.

При этом в Вашингтоне считают, что президент России Владимир Путин еще не принял решение о вторжении, говорится в статье.

В МИД России в ответ на просьбу прокомментировать публикацию заявили, что российское посольство в Киеве работает в штатном режиме, сообщает "Интерфакс".

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