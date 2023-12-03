Великобритания поможет Израилю в поисках заложников

Самолеты наблюдения не вооружены и будут использоваться исключительно для поиска заложников. По словам официального представителя британских властей, соответствующим органам будут передавать только информацию, касающуюся спасения заложников.
Израиль: В плену у ХАМАС остались 137 человек
Среди 240 человек, похищенных ХАМАС 7 октября в Израиле, были граждане многих стран, в том числе Германии, Великобритании и России. В конце ноября Израиль и ХАМАС впервые договорились о прекращении огня при посредничестве Катара, Египта и США. За это время ХАМАС освободил 105 заложников, а Израиль в ответ выпустил из тюрем 240 палестинских заключенных.
Израильские власти исходят из того, что в плену у ХАМАС остаются не менее 137 человек. По словам министра обороны Израиля Йоава Галанта, среди заложников по-прежнему находятся 15 женщин и двое детей. ХАМАС заявил, что продолжит переговоры об освобождении новых заложников только после окончания военных действий в секторе Газа. Перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось в пятницу, 1 декабря, после чего бои вспыхнули с новой силой.