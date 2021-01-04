aA
В Великобритании началась массовая вакцинация от коронавируса препаратом, разработанным британо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского университета. Первым британцем, получившим прививку, стал 82-летний Брайан Пинкер.
"AstraZeneca" skiepas
"AstraZeneca" skiepas
© Zuma Press / Scanpix

В настоящее время мужчина находится в университетском медцентре Оксфорда, где проходит процедуры диализа из-за болезни почек.

Использование вакцины AstraZeneca было одобрено правительством Великобритании в конце декабря. Министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок заявил, что заказано 100 млн доз препарата. В настоящий момент получено уже 520 000 доз.

Статьи по теме:
В Литву доставлена третья партия вакцины от коронавируса  (9)
Израиль — мировой лидер по прививкам от коронавируса: привито уже свыше 13% населения  (12)

Великобритания начала прививать вакциной AstraZeneca первой в мире. Она стала вторым препаратом для прививок, используемым в стране. 2 декабря власти Великобритании разрешили использовать вакцину от коронавируса, разработанную немецкой компанией BioNTech и американским концерном Pfizer. К настоящему времени сделано уже более миллиона прививок.

Ситуация с коронавирусом продолжает оставаться в Великобритании напряженной, Уже шестые сутки подряд в королевстве регистрируются более 50 тыс. случаев инфицирования в день. По данным на 4 января, с начала пандемии в стране было зарегистрировано 2 654 779 случаев инфицирования. От Covid-19 умерли 75 024 пациента.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Борис Джонсон объявил в Англии новый локдаун

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в...

Названы 10 главных рисков, грозящих миру в 2021 году: "разделенная Америка", киберконфликт, COVID и другие (8)

Консалтинговая компания Eurasia Group представила топ-10...

Главная вакцина — AstraZeneca, прививать будут "семейные"? План вакцинации Латвии в вопросах и ответах (4)

После критических высказываний в адрес недостаточно...

TOP новостей

Какими будут первые послабления карантинного режима в Литве: перемены возможны к весне (28)

Во вторник в Литве сообщили о 1510 новых случаях...

Весть из президентского дворца: возможно, пик заболеваемости коронавирусом в Литве уже пройден (5)

"Есть обнадеживающие вести о том, что пик пандемии у нас...

В Литве выявлено 2717 новых случаев коронавируса, скончались 27 человек (12)

В Литве за минувшие сутки диагностированы 2717 новых...

Возможность получения больше вакцины – в руках частников, но у них пока связаны руки (37)

В Литву уже доставлены первые партии вакцины от...

Заболевшая коронавирусом парикмахер лишилась пособия в 257 евро (4)

Заболевшая коронавирусом парикмахер вовремя не...