В настоящее время мужчина находится в университетском медцентре Оксфорда, где проходит процедуры диализа из-за болезни почек.
Использование вакцины AstraZeneca было одобрено правительством Великобритании в конце декабря. Министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок заявил, что заказано 100 млн доз препарата. В настоящий момент получено уже 520 000 доз.
Великобритания начала прививать вакциной AstraZeneca первой в мире. Она стала вторым препаратом для прививок, используемым в стране. 2 декабря власти Великобритании разрешили использовать вакцину от коронавируса, разработанную немецкой компанией BioNTech и американским концерном Pfizer. К настоящему времени сделано уже более миллиона прививок.
Ситуация с коронавирусом продолжает оставаться в Великобритании напряженной, Уже шестые сутки подряд в королевстве регистрируются более 50 тыс. случаев инфицирования в день. По данным на 4 января, с начала пандемии в стране было зарегистрировано 2 654 779 случаев инфицирования. От Covid-19 умерли 75 024 пациента.
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