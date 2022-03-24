Великобритания передаст Украине 6 тысяч ракет

"Через месяц после начала этого кризиса мировому сообществу предстоит принять решение. Мы можем или сохранить пламя свободы в Украине, или подвергнуть себя риску того, что оно будет погашено в Европе и во всем мире", - заявил Джонсон. Великобритания уже направила на Украину более 4 тыс. противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW.

Кроме поставок вооружения, Лондон намерен выделить 25 млн фунтов стерлингов (порядка 30 млн евро) на выплату зарплат украинским военным. Еще 4,1 млн (4,9 млн евро) получит всемирная служба медиакорпорации ВВС. По информации ВВС, эти средства пойдут на борьбу с дезинформацией в России и Украине.