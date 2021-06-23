Ведомство также отметило, что не подтверждает информацию о том, что по пути эсминца сбрасывали бомбы. «Корабль ВМС Великобритании совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом», — говорится в заявлении.

Минобороны Великобритании предположило, что в момент прохода эсминца Россия проводила учения по артиллерийской стрельбе в Черном море, о чем заранее предупредила другие страны.

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Ранее Минобороны России сообщило, что в 11:52 британский эсминец на три километра зашел в российские территориальные воды и не реагировал на предупреждения. В ответ бомбардировщик Су-34 бросил четыре осколочно-фугасные бомбы по курсу движения британского эсминца. Также в его стороны открыли предупредительную стрельбу, рассказали в министерстве.

По данным Минобороны России, в 12.23 британский «Дефендер» покинул российскую территориальную зону. В связи с инцидентом военного атташе Великобритании вызвали в ведомство.