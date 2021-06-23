aA
Минобороны Великобритании заявило, что британский эсминец «Дефендер» прошел через территориальные воды Украины в Черном море в соответствии с международными нормами. Предупредительная стрельба по кораблю не открывалась, говорится в сообщении ведомства в твиттере.
HMS Defender
HMS Defender
© DELFI montažas / Scanpix

Ведомство также отметило, что не подтверждает информацию о том, что по пути эсминца сбрасывали бомбы. «Корабль ВМС Великобритании совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом», — говорится в заявлении.

Минобороны Великобритании предположило, что в момент прохода эсминца Россия проводила учения по артиллерийской стрельбе в Черном море, о чем заранее предупредила другие страны.

Статьи по теме:
Российские военные открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца  (116)

Ранее Минобороны России сообщило, что в 11:52 британский эсминец на три километра зашел в российские территориальные воды и не реагировал на предупреждения. В ответ бомбардировщик Су-34 бросил четыре осколочно-фугасные бомбы по курсу движения британского эсминца. Также в его стороны открыли предупредительную стрельбу, рассказали в министерстве.

По данным Минобороны России, в 12.23 британский «Дефендер» покинул российскую территориальную зону. В связи с инцидентом военного атташе Великобритании вызвали в ведомство.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Телеканал "Дождь"

TOP новостей

Депутат: думаю, что в такую погоду пора забыть о масках (22)

Правительство Литвы во вторник приняло послабления...

Минимальную зарплату в Литве со следующего года предлагают повысить до 703 евро (102)

Соцмин предлагает правительству с начала 2022 года...

Президентская служба упоминает о возможности введения карантина осенью (41)

Президент Литвы Гитанас Науседа 23 июня встретился с...

"Delfi Главное": что таит в себе литовская земля - путешествия маршрутами геолога (1)

День летнего солнцестояния в Литве называют "Йонинес"...

Лукашенко обратился к литовцам: очнитесь, пока не поздно (117)

Александр Лукашенко призвал жителей соседних стран...