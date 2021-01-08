Великобритания одобрила третью вакцину от коронавируса

Глава ведомства Мэтт Хэнкок назвал решение Агентства по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения "прекрасной новостью". По его словам, у королевства появилось "еще одно оружие в арсенале, чтобы победить это ужасное заболевание".
Таким образом, Великобритания одобрила уже три вакцины от коронавируса. Ранее было разрешено применение препаратов компаний BioNTech и Pfizer, а также AstraZeneca и Оксфордского университета.
BREAKING NEWS: The Government has accepted @MHRAgovuk recommendation for authorisation of @moderna_tx's #COVID19 vaccine for use in the UK.
This follows:
✅ clinical trials
✅ data analysis
✅ MHRA authorisation
Deliveries will begin from spring.https://t.co/lSe5RIjwXD pic.twitter.com/deSavpKy6R— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) January 8, 2021
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