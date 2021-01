Великобритания одобрила третью вакцину от коронавируса

Глава ведомства Мэтт Хэнкок назвал решение Агентства по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения "прекрасной новостью". По его словам, у королевства появилось "еще одно оружие в арсенале, чтобы победить это ужасное заболевание".

Таким образом, Великобритания одобрила уже три вакцины от коронавируса. Ранее было разрешено применение препаратов компаний BioNTech и Pfizer, а также AstraZeneca и Оксфордского университета.

