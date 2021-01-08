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Великобритания разрешила использование вакцины против коронавируса американского концерна Moderna. Поставки препарата начнутся с весны, сообщило министерство здравоохранения.
Великобритания одобрила третью вакцину от коронавируса
© AP / Scanpix

Глава ведомства Мэтт Хэнкок назвал решение Агентства по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения "прекрасной новостью". По его словам, у королевства появилось "еще одно оружие в арсенале, чтобы победить это ужасное заболевание".

Таким образом, Великобритания одобрила уже три вакцины от коронавируса. Ранее было разрешено применение препаратов компаний BioNTech и Pfizer, а также AstraZeneca и Оксфордского университета.

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Deutsche Welle
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