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По словам министра иностранных дел Великобритании Рааба, речь может идти о контроле над доступом боевиков к международной финансовой системе, а также обо "всем спектре санкций".
Dominicas Raabas
Dominicas Raabas
© Reuters / Scanpix

Великобритания не исключает введения санкций в отношении террористического движения "Талибан" в связи с событиями в Афганистане. Об этом сообщил британский министр иностранных дел Доминик Рааб. Его статью опубликовала в субботу, 28 августа, на своем сайте британская газета The Daily Telegraph.

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Чтобы повлиять на поведение талибов, международное сообщество должно "вести совместную работу и использовать все имеющиеся" в его "распоряжении рычаги", подчеркнул Рааб. По его словам, одним из методов воздействия для Запада может стать контроль над доступом боевиков к международной финансовой системе, над предоставлением Афганистану помощи, а также "весь спектр санкций".

Санкции по линии ООН и национальные штрафные меры

"Мы готовы работать с партнерами в комитете (Совбеза - Ред.) ООН по санкциям, председателем которого является Индия, а также посредством нашего собственного режима санкций в области прав человека", - заявил глава британского внешнеполитического ведомства.

Условия Лондона к талибам

"Эти рычаги будут подогнаны в соответствии с нашими стратегическими приоритетами" и будут зависеть от выбора, который талибы сделают по ряду ключевых вопросов, пояснил министр. В их числе Рааб назвал обеспечение безопасного выезда нуждающихся в защите из Афганистана, борьбу с террористической угрозой и создание благоприятных условий для работы гуманитарных организаций там.

Рааб: Горькую пилюлю надо проглотить

"Ситуация, разворачивающаяся в Афганистане, - это горькая пилюля, которую необходимо проглотить", - констатировал глава МИД Великобритании. По его словам, "новую реальность" следует признать, объединить мировое сообщество в вопросе о новом плане действий в Афганистане, а также оказать максимально сдерживающее влияние на талибов "в ближайшие дни и недели".

Ранее, 28 августа, Великобритания завершила свою эвакуационную миссию из этой страны. Британское министерство обороны сообщило в Twitter, что "последний рейс с военнослужащими вооруженных сил Великобритании покинул Кабул", опубликовало фотографии солдат, входящих в самолет, а также поблагодарило их за службу в Афганистане.

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Deutsche Welle
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