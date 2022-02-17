aA
Несмотря на заявления Москвы об отводе войск от украинских границ, Россия продолжает наращивать военные силы в регионе. Об этом в ночь на четверг, 17 февраля, сообщили глава военной разведки Великобритании Джим Хокенхалл и неназванный высокопоставленный чиновник в Белом доме.
Великобритания и США заметили переброску новых войск РФ к Украине
© AP / Scanpix

"Мы не увидели доказательств того, что Россия отвела свои войска от границ Украины", - отметил Хокенхалл. Напротив, по данным британской разведки, в сторону Украины движется дополнительная бронетехника, вертолеты, также был замечен полевой госпиталь. "У России есть военные мощности для того, чтобы осуществить вторжение в Украину", - полагает Хокенхалл.

Кремль перебросил к границе с Украиной еще до 7000 солдат

Статьи по теме:
Шольц и Байден: Отвода войск РФ от границ Украины не наблюдается  (4)
Лондон: Путин готов затянуть кризис вокруг Украины на многие месяцы  (14)


По данным американского источника, Кремль перебросил к украинской границе еще до 7000 солдат. Заявления российских властей об отводе части войск представитель Белого дома назвал "ложными". Он также заверил, что Россия может "в любой момент" начать операцию, которая послужит предлогом для вторжения в Украину.

"Россия утверждает, что хочет найти дипломатическое решение, но ее действия говорят об обратном", - подчеркнули в Белом доме.

О том, что Россия пытается создать предлог для вторжения в Украину с помощью необоснованных утверждений о "геноциде" и "массовых захоронениях" в Донбассе, заявил и официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

"За последние несколько недель мы видели, как российские официальные лица и СМИ вбрасывали многочисленные истории, любая из которых могла бы послужить предлогом для вторжения", - заметил Прайс, подчеркнув, что ни одно из этих утверждений не имеет под собой правдивых оснований.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Киев также не видит изменений в численности войск России у украинских границ. "Мы видим небольшие ротации. Я бы эти ротации сегодня не называл отводом войск со стороны РФ", - заявил глава государства в телеэфире.

Запад опасается вторжения РФ в Украину


В последние месяцы на Западе фиксируют создание мощной российской военной группировки на разных участках украинской границы и заявляют об угрозе вторжения. Кремль планы военной агрессии отрицает.

15 февраля Минобороны России после многонедельного периода напряженности объявило о начале отвода войск от украинской границы. Однако западные страны и НАТО заявляют, что пока не увидели никаких признаков прекращения военной активности России на границе с Украиной.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Delfi Plius Vaidas Mikaitis

Keliaudami po Jordaniją lietuviai tapo teatrališko taksisto įkaitais: nekalta klaida parūpino visiškai nejuokingą cirką be pinigų

Delfi Plius Michelle Cortez

Ekspertai: COVID-19 dar paruoš labai nemalonių staigmenų

Verslas Plius

Didysis atkrytis: daug žadėjusios vyriausybės visame pasaulyje traukiasi atgal

Delfi Plius Marc Champion

Rusijos žiniasklaidoje – esminis skirtumas: nusitaikė visai ne į Kijevą

Delfi Plius Žurnalas „Moteris“

Gydytoja endokrinologė turi įspėjimą tiems, kurie kas metus priauga po kilogramą

Delfi Plius Edgaras Savickas

Kur keliauja gyventojų pensijų fonduose kaupiamos lėšos: tyrimas parodė skirtingas bendrovių taikomas strategijas

Delfi Plius Edita Rouge

Intymaus indų gyvenimo patirtis: tikroji Kamasutros paskirtis ir įpročiai, kurie mums ir patiktų, ir priverstų susiimti už galvos

Delfi Plius Joana Balčiuvienė

Vyrų ir moterų intymių zonų depiliacija: įdomiausios tendencijos ir kiti būdai, kaip pasigražinti

Delfi Plius Daiva Žeimytė-Bilienė, laida „Iš esmės“, parengė Virginija Spurytė

Profesorių Landsbergio ir Jokubaičio diskusija: ar Lietuvos kraujas yra užnuodytas?

Delfi Plius Maisto žemėlapis

Kiaušinienė Kaune, dėl kurios verta mirti: lyg valgytum purius debesis

Delfi Plius „Rekordų akademija“

Šiose srityse jis nepralenkiamas – daugiau nei šimtas Skaisgirio „muilo operų“ ir keli šimtai techninių pražangų

Delfi Plius Arūnas Spraunius

Vakarai jau 75 metus nesugeba pasimokyti iš savo klaidų: Putinas tą supranta, todėl vis grasina „kažką“ padarysiąs

Delfi Plius Dailius Dargis

Ką dabar veikia senoji Kauno Daktarų gvardija: kai kurie vis dar nesuprato, kad laukiniai laikai praėjo

Статьи по теме:

Европарламент одобрил помощь Украине в размере 1,2 млрд евро (6)

На фоне угрозы российского вторжения в Украину...

TOP новостей

Салоны красоты не исключают дальнейшего роста цен на услуги (2)

По данным платформы Treatwell , после упразднения "паспорта...

Большая война, или "великое стояние". К чему готовится Украина? (2)

16 февраля было "назначено" датой российского вторжения...

"Delfi. Главное": 16 февраля в Висагинасе, День единства в Днепре и "день вторжения" Путина (18)

16 февраля вместе со всей Литвой висагинцы праздновали...

Врачи больше не будут отмечать в системе e.sveikatа факт выздоровления больных легкой формой ковида

С этой недели семейные врачи не будут отмечать в...

После мероприятий 16 февраля – вопросы к полиции: было ли у нее право на такие действия (29)

После мероприятий 16 февраля одни поднимают вопрос, не...