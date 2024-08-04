Великобритания и США призвали своих граждан покинуть Ливан

Посольства Великобритании и США в Бейруте призвали своих граждан, находящихся в Ливане, немедленно покинуть эту страну на фоне обострения конфликта между Израилем и ливанским радикальным шиитским движением „Хезболлах“.

Британское посольство рекомендует гражданам вылететь из Ливана „сейчас, пока еще доступны коммерческие рейсы“. По словам министра иностранных дел Дэвида Лэмми, „ситуация может быстро ухудшиться“. Посольство США, в свою очередь, также призвало граждан „забронировать любой доступный билет“, даже если пункт назначения рейса „не вполне соответствует вашим предпочтениям“.

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