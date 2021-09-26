Великобритания экстренно выдаст 5000 рабочих виз водителям грузовиков

Правительство Великобритании на фоне проблем с поставками продовольственных товаров и бензина в стране намеревается выдать 10 500 рабочих виз иностранным рабочим, в том числе 5000 водителям грузовых автомобилей и 5500 специалистам по переработке мяса птицы. Такое заявление министерство транспорта Соединенного Королевства сделало в ночь на воскресенье, 26 сентября.

Ожидается, что обладатели этих виз смогут работать в стране до 24 декабря и таким образом помогут своевременно, к католическому Рождеству, заполнить товарами полки британских супермаркетов и магазинов игрушек.

Профсоюз: не хватает около 100 000 водителей

По данным профсоюза Road Haulage Association, в Соединенном Королевстве сегодня не хватает около 100 тысяч водителей большегрузных автомобилей. Именно из-за этого в последнее время полки супермаркетов по всей стране то и дело оказывались пустыми, а водители сталкивались с нехваткой топлива на заправках.

В числе прочего, причинами проблемы стали вызванное "Брекзитом" сокращение числа граждан ЕС, работающих в Великобритании, а также длительный перерыв в школах по обучению водителей, сделанный из-за пандемии COVID-19, указывает газета The Financial Times.

Меры по борьбе с нехваткой водителей грузовиков в Британии

25 сентября на сайте министерства транспорта Великобритании было опубликовано письмо, копии которого в ближайшее время получат вышедшие на пенсию водители грузовых машин. Оно информирует о нехватке водителей грузовиков на рынке труда и о возможностях трудоустройства для них. Желающим вернуться в профессию пенсионерам обещают "привлекательную зарплату, больше возможностей для гибкого графика, заранее оговоренный объем часов, работу на полный и сокращенный день".

Другой мерой, направленной на борьбу с нехваткой водителей грузовиков в Великобритании, должна стать субсидия министерству образования в объеме 10 млн фунтов (в пересчете: 11,7 млн евро), предназначенная для подготовки трех тысяч водителей с правами категории C.

Между тем в Ассоциации британских торговых палат назвали меры правительства по борьбе с нехваткой водителей большегрузных автомобилей недостаточными. "Это как носить в воду в наперстке, чтобы потушить костер", - заявила глава ассоциации Руби Макгрегор-Смит. "Даже если эти краткосрочные возможности привлекут максимальное число людей, которые могут получить работу по этой схеме, этого будет недостаточно, чтобы решить проблему цепочек поставок в том масштабе, которого она достигла", - подчеркнула эксперт.