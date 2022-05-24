Полиции об этой вечеринке стало известно давно, она изучала фотографии, о которых идет речь, и, как стало известно Би-би-си, по крайней мере одному участнику мероприятия был выписан штраф, однако Бориса Джонсона это не коснулось.

Теперь, после публикации ITV, оппозиция снова пошла в атаку на премьера.

Статьи по теме: Борису Джонсону больше не грозят штрафы за вечеринки во время локдауна

Заместитель лидера лейбористов Анджела Рейнер заявила, что если раньше Борис Джонсон неоднократно утверждал, что ему ничего не известно о нарушениях правил локдауна, то теперь уже никто не сомневается, что он лгал.

По мнению представительницы либерал- демократов Дэйзи Купер, эти фото наглядно демонстрируют, что Джонсон "держит британскую общественность за дураков". А Иэн Блэкфорд из Шотландской национальной партии и вовсе назвал Джосона "шарлатаном и лжецом". Ну и, разумеется, вновь зазвучали требования его отставки.



Разумная необходимость?

В тот момент, когда были сделаны эти фото Джонсона, в Англии действовал второй локдаун, по правилам которого собираться внутри помещений было противозаконно, однако исключение делалалось на случай разумной рабочей необходимости.

Многочисленные обвинения в адрес чиновников в организации разного рода вечеринок в правительственных учреждениях во время локдауна привели к тому, что полиция устроила расследование сразу 12 таких мероприятий и на прошлой неделе выписала 126 штрафов. Досталось и Борису Джонсону с супругой, которым пришлось заплатить небольшие штрафы за празднование в июне 2020 года дня рождения премьера, однако этим дело и ограничилось.

Куда более серьезные проблемы грозят премьер-министру, если коллеги по парламенту сочтут, что он лгал им, когда он, отвечая на вопрос в Палате общин, утверждал, что, с его точки зрения, никакие правила во время вечеринки на Даунинг-стрит нарушены не были. И хотя у полиции к Джонсону вопросов больше нет, комитет Палаты общин по привилегиям продолжает расследование с целью выяснить, не ввел ли Джосон в заблуждение своих коллег по парламенту. Если комитет сочтет, что ввел, то по правилам от него могут ожидать отставки.

Нарушал — не нарушал, знал — не знал?

Как пишет политический обозреватель Би-би-си Хелен Кэтт, в центре скандала, связанного с вечеринками в правительственых офисах во время локдануа, всегда были два вопроса: нарушил ли закон сам премьер-министр, и что он знал о возможном нарушении закона его подчиненными.

Пресс-служба правительства довольно надменно ответила журналистам на первый вопрос: полиция фотографии видела, но криминала в них не нашла, так что отстаньте.

Со вторым вопросом все несколько сложнее. Кое-кому из участников вечеринок, на которых, судя по фото, присутствовал премьер, штрафы все же выписали. Так не кривит ли он душой, утверждая, что с его точки зрения все правила были соблюдены? Именно его ответы парламенту будут подвергнуты тщательному разбору, и от сделанных выводов будет зависеть его политическое будущее.

Но даже если и здесь он сумеет выйти сухим из воды, появление новых фотографий, подобных нынешним, может возыметь свое воздействие, предсказывает Хелен Кэтт. Кому-то это будет не интересно, мол, сколько можно об одном и том же, но кто-то наверняка может окончательно потерять доверие к премьер-министру.