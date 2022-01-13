"Я хочу извиниться, - сказал Борис Джонсон в среду в парламенте. - Я понимаю, как люди злятся на меня и правительство, которым я руковожу, когда думают, что на самой Даунинг-стрит правила не соблюдаются в должной мере - людьми, которые и устанавливают эти правила. Я не могу предвосхищать выводы идущего расследования, но я уже знаю достаточно, чтобы сказать, что в некоторых вопросах мы поступали попросту неправильно. И я должен взять ответственность на себя".

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Джонсон при этом объяснил, что неправильно понял, зачем несколько десятков сотрудников правительства собрались в саду.

"Даунинг-стрит, 10 - это большое учреждение, с садом как продолжением офиса, и этот сад постоянно используется, потому что свежий воздух останавливает вирус. - объяснил премьер. - И когда я пошел в этот сад вскоре после шести вечера 20 мая 2020 года, чтобы поблагодарить сотрудников и через 25 минут вернуться в свой кабинет и продолжить работу, я по умолчанию предполагал, что это было рабочее мероприятие".

В электронном письме-приглашении на это "рабочее мероприятие", которое раздобыла телекомпания ITV, личный секретарь Джонсона Мартин Рейнолдс написал: "Выпивку приносите с собой".

"Задним числом я понимаю, что мне надо было отправить всех назад в помещение, надо было найти другой способ поблагодарить всех и надо было сказать, что, хотя формально это мероприятие соответствовало [коронавирусным] рекомендациям, миллионы и миллионы людей увидят это совсем в ином свете", - сказал премьер.

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер впервые за все время, что развивается скандал о нарушении правил локдауна в правительстве, решительно потребовал отставки Джонсона. Он заявил, что премьер постоянно нарушал правила и теперь приводит в свою защиту смехотворные отговорки.

"Вечеринка закончилась, господин премьер-министр. Остается лишь один вопрос: вышвырнет ли его общественность Британии, вышвырнет ли его его собственная партия, или же он поступит достойно и подаст в отставку сам", - провозгласил лидер лейбористов, которые сейчас существенно опережают тори в опросах.

На все многочисленные призывы Стармера и других депутатов от оппозиции уйти в отставку Джонсон отвечал, что не надо предвосхищать итоги расследования, провести которое он поручил высокопоставленной сотруднице аппарата правительства Сью Грей.

Джонсон за время дебатов в Палате общин несколько раз повторил, что извиняется "за ошибочные суждения", не признавая, таким образом, что сознательно нарушал правила локдауна.

Новое обвинение в адрес премьера касается вечеринки в саду резиденции премьера на Даунинг-стрит, 10 в центре Лондона 20 мая 2020 года.

Первым о ней написал на прошлой неделе в своем блоге бывший главный советник Джонсона Доминик Каммингс, который сам был вынужден уйти в отставку за нарушение коронавирусного локдауна и теперь воюет с премьером в виртуальном пространстве.

В понедельник очевидцы той вечеринки рассказали Би-би-си, что на мероприятии со спиртным были около 30 человек, включая премьера и его жену.

В тот же день телекомпания ITV News раздобыла и опубликовала электронное письмо-приглашение на эту вечеринку, из которого видно, что речь никак не могла идти о рабочем мероприятии.

Это обвинение в адрес премьера стало очередным в целом ряду подобных. Все они касаются разных периодов 2020 года, когда в Британии вводились и отменялись антиковидные локдауны разной степени строгости.

В декабре Джонсон, реагируя под давлением оппозиции и прессы на эти обвинения, поручил провести их официальное расследование.

Все последние два дня британская пресса заполняет страницы и эфир комментариями сограждан, которые возмущены тем, что в дни, когда правительство предписывало им сидеть дома, встречаться на воздухе не больше чем с одним человеком и собирать на похороны умерших от ковида не больше 14 человек, это же самое правительство устраивало большие вечеринки с выпивкой.

Новое качество



С точки зрения многих политиков и оппозиционной прессы, этим последним обвинением скандал вокруг нарушений ковидных правил правительством Джонсона перешел в новое качество.

Если до сих пор речь формально шла о том, нарушало ли правила окружение Бориса Джонсона и был ли к этому причастен он сам, то теперь премьера обвиняют в том, что лично находился среди нарушителей и затем лгал общественности.

Еще 13 декабря Джонсон сказал журналистам: "Я определенно не нарушал никаких правил".

Газета Times в среду сообщает, ссылаясь на анонимных свидетелей, что один из членов правительства на той вечеринке пошутил: а вдруг нас застукают, вдруг кто-нибудь снимет с дрона, как мы нарушаем правила локдауна?

Уйдет ли Джонсон



Важнейшим фактором в решении вопроса об отставке Бориса Джонсона будут выводы Сьюзан Грей - высокопоставленной чиновницы, второго постоянного секретаря аппарата правительства, которой Джонсон поручил провести расследование всех этих обвинений.

Ее расследование официально закончится не раньше конца следующей недели.

Многие консерваторы говорят, что дело еще может обойтись извинениями.

"Это еще не конец, еще есть возможность для смиренных и глубочайших извинений. Но нам ... [конец], если мы с этим не разберемся", - цитирует Times неназванного члена правительства.

По словам чиновника, с вопроса, была ли вечеринка, фокус скандала сместился на вопросы об отрицании и увиливании. "Это еще не смертельно, если он готов проглотить пилюлю. Но ущерб, несомненно, уже нанесен", - добавил он.

Публично, не скрывая своих имен, возмущение действиями и словами премьера высказали около полутора десятков депутатов от его партии.

"Сама мысль о том, что во время самого жесткого локдауна, когда встречаться можно было максимум с одним человеком, люди, устанавливавшие эти правила, устроили вечеринку - это совершенно неприемлемо. Этому нет оправдания", - сказал Би-би-си депутат Найджел Миллс.

Однако большинство членов парламента от Консервативной партии, по оценкам британских комментаторов, пока не готово отказаться от Джонсона - яркого лидера, который привел их к успеху на последних выборах.