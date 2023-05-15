Журналисты поговорили с четырьмя источниками: бывшим сотрудником ФСБ, политтехнологом, работающим с губернатором одного из российских регионов, а также двумя знакомыми высокопоставленных чиновников Администрации президента (АП) РФ.

"Мне известно о как минимум двух случаях, когда губернаторы пытались уйти со своих постов, но в УВП (Управлении внутренней политики АП — Ред.) им не просто запретили, а намекнули на уголовные дела", — сообщил изданию бывший сотрудник ФСБ.

Слышал об этом запрете и знакомый чиновника из АП. "Желающих [уйти] после начала войны много. Если все уйдут, будет потеряно управление", — рассказал он "Важным историям". По словам собеседника издания, в Кремле желание покинуть высокий государственный пост расценивают как "предательство".

Источники "Важных историй" подчеркивают, что запрет на увольнение "неформальный и незаконный", поэтому из него могут быть исключения. Например, чиновник может уйти по состоянию здоровья. "За возможность тихо, незаметно уйти сейчас многие готовы хорошо заплатить", — добавляет один из собеседников издания.