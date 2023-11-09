Ватикан разрешил транссексуалам принимать крещение

Отмечается, что транссексуалы, прошедшие гормональное лечение и операцию по смене пола, могут принять крещение на тех же условиях, что и другие верующие. Исключением является ситуация, в которой существует риск вызвать публичный скандал или "дезориентацию у верующих". При аналогичных условиях транссексуал может стать крестным отцом или крестной матерью.

При этом доктринальный офис Ватикана дал неопределенные ответы на вопросы, может ли гомосексуальная пара крестить своего ребёнка, в том числе если он рожден с помощью суррогатного материнства, отмечает Reuters. Для этого необходима "обоснованная надежда, что он получит образование в католической религии", говорится в разъяснении Дискатерии доктрины веры.