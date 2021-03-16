Ватикан придерживается позиции, что благословение однополых пар исключено. Как заявила в понедельник, 15 марта Конгрегация доктрины веры, не разрешается давать благословение "отношениям или даже стабильным партнерствам, предполагающим сексуальную практику вне брака" между мужчиной и женщиной.

Благословляемый союз должен быть нацелен на служение "Божьим замыслам, вписанным в творение и полностью раскрытым Господом Иисусом Христом", — говорится в документе, подписанном префектом конгрегации Луисом Ладарией Феррером.

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Отметив "присутствие позитивных элементов" в однополых отношениях, влиятельный орган Ватикана в то же время подчеркнул, что такие партнерства, тем не менее, не могут на полном основании "стать объектом церковного благословения", потому что они не согласуются с замыслом Творца.

В начале своего понтификата в 2013 году папа римский Франциск заявил, что он не вправе судить "гомосексуалов, которые ищут Бога в доброй воле". Это замечание было истолковано как признак того, что Ватикан под его руководством может занять более толерантное отношение к гомосексуалам.