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Россия может начать военные действия на территории Украины еще до окончания Олимпиады в Пекине, заявил в Мельбурне госсекретарь США Энтони Блинкен.
JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas
JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas
© AP / Scanpix

Российское вторжение в Украину, по оценке администрации США, может произойти в любое время. Военный удар возможен, в том числе еще до конца проходящих в Пекине до 20 февраля Олимпийских игр, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Мельбурне в пятницу, 11 февраля, где он встретился с коллегами из Австралии, Индии и Японии.

"Сейчас мы находимся во временном промежутке, в котором вторжение может начаться в любой момент", - подчеркнул он. При этом глава американского внешнеполитического ведомства указал, что Россия продолжает мобилизацию сил в регионах близ границы с Украиной.

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Госсекретарь США вновь предупредил о жестком ответе России

Тем самым Блинкен опроверг оценки некоторых экспертов, считающих маловероятным военную эскалацию конфликта РФ и Украины во время Олимпиады и указывающих при этом на приезд на открытие игр российского президента Владимира Путина. Во время визита он встретился с китайским коллегой Си Цзиньпином, стороны продемонстрировали сплоченность по вопросам международной политики, отмечает AFP.

Одновременно Блинкен в очередной раз предупредил о серьезных последствиях возможной военной агрессии России в отношении Украины. По его словам, Запад уже наметил перечень жестких санкций, включающих экономические и финансовые меры, экспортный контроль, поддержку Украины и усиление НАТО.

США и Канада призвали своих граждан покинуть Украину

Накануне президент США Джо Байден призвал находящихся в Украине американцев немедленно покинуть страну из-за угрозы войны с РФ. "Мы имеем дело не с террористической организацией, а с одной из крупнейших армий мира. Это другая ситуация, и все может быстро выйти из-под контроля ", - заявил он в эфире телеканала NBC. Одновременно Байден указал, что ни при каком сценарии не готов отправить американских военных в Украину для эвакуации граждан США, поскольку "когда американцы и русские начнут стрелять друг в друга, это будет мировая война".

Вслед за Вашингтоном власти Канады также призвали своих граждан незамедлительно покинуть Украину. Соответствующее заявление размещено на сайте МИД Канады.

По данным Запада, Россия перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной более 100 тысяч военнослужащих. На Западе призывают Москву отвести войска от украинской границы и грозят беспрецедентными санкциями. Россия же обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ, а также требует предоставления ей "гарантий безопасности". Январская серия переговоров России с США, НАТО и ОБСЕ не принесла результатов, как и другие встречи представителей западных стран с российским руководством. 10-20 февраля в Беларуси проходят совместные военные учения с Россией.

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Deutsche Welle
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