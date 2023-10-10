Вашингтон рассматривает возможность объединения помощи Украине и Израилю

 
bbcrussian.com
ФОТО: Zuma Press / Scanpix
Белый дом рассматривает возможность объединения военной помощи Украине и Израилю, сообщают со ссылкой на источники NBC и Washington Post.

В администрации президента Джо Байдена, по данным журналистов, полагают, что такое решение поможет гарантировать увеличение помощи Киеву вопреки сопротивлению республиканцев в Сенате США.

Вашингтон уже одобрил выделение помощи Израилю, однако, предположительно, в начале следующей недели Белый дом обратится к Конгрессу США с просьбой об одобрении дополнительной помощи. В этот пакет помощи могут быть включены расходы на поддержку Украины, следует из этих сообщений.

30 сентября в США утвердили временный бюджет, рассчитанный до середины ноября, без финансовой помощи для Украины. Демократы, которые контролируют Сенат, предлагали включить в бюджет помощь Киеву на 6 млрд долларов, однако республиканцев это не устроило.

В то же время, как полагают в Белом доме, увеличение поддержки Киеву никак не скажется на помощи Израилю, поскольку страны используют разное вооружение.

По словам представителя Белого дома Джона Кирби, помощь как Израилю, так и Укриане одинаково важна. «Мы достаточно большая, крупная, экономически жизнеспособная и динамичная страна, чтобы иметь возможность поддерживать и тех, и других», — цитирует его NBC.

Кирби также заявил журналистам на брифинге, что США не планируют задействовать свои войска в палестино-израильском конфликте. «У нас нет намерения ставить американские ботинки на землю», — использовал он такое выражение.

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