Вашингтон рассматривает возможность объединения помощи Украине и Израилю

В администрации президента Джо Байдена, по данным журналистов, полагают, что такое решение поможет гарантировать увеличение помощи Киеву вопреки сопротивлению республиканцев в Сенате США.

Вашингтон уже одобрил выделение помощи Израилю, однако, предположительно, в начале следующей недели Белый дом обратится к Конгрессу США с просьбой об одобрении дополнительной помощи. В этот пакет помощи могут быть включены расходы на поддержку Украины, следует из этих сообщений.

30 сентября в США утвердили временный бюджет, рассчитанный до середины ноября, без финансовой помощи для Украины. Демократы, которые контролируют Сенат, предлагали включить в бюджет помощь Киеву на 6 млрд долларов, однако республиканцев это не устроило.

В то же время, как полагают в Белом доме, увеличение поддержки Киеву никак не скажется на помощи Израилю, поскольку страны используют разное вооружение.