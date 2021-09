"Это последнее в длинной череде политически мотивированных рейдов, задержаний и карательных мер в отношении Меджлиса и его руководства, которые подверглись репрессиям за сопротивление попытке России аннексировать Крым", — заявил в ночь на понедельник, 6 сентября, пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.

Russian occupation authorities continue to target those who oppose the attempted annexation of Crimea. We condemn the detention of Nariman Dhezlal & other Crimean Tatars. We call on Russia to release them now & cease its abuses in Crimea. #CrimeaIsUkraine https://t.co/vSn72I8lKc