Вашингтон призвал Пекин не содействовать России в войне

Китай остается основным поставщиком этого препарата (мощного обезболивающего из группы опиоидов) на американский черный рынок — что, по словам Белого дома, уже спровоцировало в стране масштабный кризис системы здравоохранения.

Госсекретарь США в интервью Би-би-си подчеркнул, что в некоторых областях его переговоров в Пекине был достигнут определенный прогресс. В частности, он отметил усилия Китая по пресечению канала поставки в США наркотика фентанила.

В пятницу утром Энтони Блинкен встречался с министром иностранных дел КНР Ван И, который предостерег Вашингтон от пересечения «красных линий» в отношении Китая. А глава КНР Си Цзиньпин призвал США быть «партнерами, а не соперниками».

Глава Госдепартамента заявил, что Вашингтон примет меры, если Китай не прекратит поставлять России продукцию, напрямую используемую для продолжения войны в Украине . Какие именно меры готовы принять США, Блинкен, впрочем, не уточнил.

«Требования Китая последовательны, он всегда выступает за взаимное уважение основных интересов. США не должны вмешиваться во внутренние дела Китая, не должны подавлять развитие Китая, им также не следует пересекать „красные линии“ Пекина, касающиеся суверенитета, безопасности и интересов развития КНР», — сказал Ван И.

Это уже второй за последний год визит главы Госдепартамента США в Китай. После периода огромной напряженности в двусторонних отношениях в прошлом году сейчас обе страны пытаются активизировать дипломатию.

Пекин: США должны быть «партнером, а не соперником», не пересекая «красных линий»

Блинкен также отметил, что Пекин может «сыграть конструктивную роль» в разрешении конфликта на Ближнем Востоке, если призовет дружественный ему Иран избегать дальнейшей эскалации конфронтации с Израилем.

Глава китайского МИД добавил, что отношения между Китаем и США начинают стабилизироваться, хотя они все еще подвергаются испытанию «негативными факторами».

«Негативные факторы в отношениях [между США и Китаем] продолжают усиливаться и нарастать, эти отношения наталкиваются на разного рода сбои», — отметил Ван И.

«Законные права Китая на развитие необоснованно подавляются, и наши основные интересы сталкиваются с вызовами», — сказал он.

Глава МИД КНР не уточнил, о каких конкретно вызовах идет речь, однако на данный момент между двумя сверхдержавами существуют разногласия по нескольким проблемам, включая позиции по Южно-Китайскому морю, поддержку США правительства на Тайване и вопросы нарушения прав человека в Китае.

В свою очередь, Блинкен был более осторожен в своих высказываниях.