Наконец, Стармер и Байден обсудили альянс в сфере безопасности AUKUS и сотрудничество двух стран в технологической сфере, включая переход на „зеленую“ энергетику. The Guardian: Лондон разрешил Украине бить западными ракетами по РФ

По данным газеты The Guardian, Великобритания уже разрешила Украине бить поставляемыми ею крылатыми ракетами Storm Shadow по России. Однако США такое разрешение не давали. The Guardian писала, что Вашингтон и Лондон приняли совместное положительное решение по этому вопросу, и именно поэтому госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми вместе приехали в Киев 11 сентября. Однако в ходе их визита о снятии военных ограничений для ВСУ официально сообщено также не было.