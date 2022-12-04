По словам Мэлли, Иран не заинтересован в ядерном соглашении, поэтому США сосредоточатся на других вещах. "Прямо сейчас мы можем изменить ситуацию, попытавшись сдержать и сорвать поставки оружия в Россию, а также попытавшись поддержать чаяния иранского народа", - сказал дипломат.

Как установило в ноябре Международное агентство по атомной энергии, Иран продолжает работы по обогащению урана. Тегеран потребовал прекращения расследования МАГАТЭ, на что США и их союзники не готовы согласиться. Формально переговоры между Ираном и Евросоюзом не остановлены, однако, по словам Мэлли, новых контактов не было с конца августа.

Мэлли пообещал, что США приложат усилия, чтобы "срывать, предотвращать, замедлять и наказывать санкциями" поставки Москве иранских вооружений. Такие поставки, равно как и помощь России в организации новых военных производств, Вашингтон будет расценивать как "переход черты".

Официально и Москва, и Тегеран отрицают поставки Ираном в Россию оружия для войны в Украине. Однако Иран признал, что поставлял России дроны-беспилотники ещё до начала войны. В Украине применялись аппараты-камикадзе "Шахед-131" и "Шахед-136", названные в России "Герань-1" и "Герань-2", и многоцелевые дроны "Мохаджер-6". Кроме того, как сообщила в ноябре The Washington Post, Москва договорилась с Тегераном о производстве иранских боевых беспилотных летательных аппаратов в России.