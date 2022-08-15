По словам президента, "дискуссия о визовых ограничениях в Европе для владельцев российских паспортов ежедневно расширяется, к ней присоединяются новые государства, новые политики. В конце концов это должно привести к соответствующим решениям".

"Когда зло приобретает такие масштабы, молчание людей приближается к уровню соучастия, а отказ от реальной борьбы со злом становится помощью именно ему. Поэтому если у вас гражданство России и вы молчите, значит вы не боретесь, а значит этим вы поддерживаете", — отметил он.

По его мнению, не имеет значение, где находятся граждане России, для того, чтобы осудить агрессию.

"И где бы вы не находились — как на территории России, так и за рубежом, — ваш голос должен звучать в поддержку Украины, а значит — против войны", — отметил он.

Ранее сегодня сообщалось, что Польша разрабатывает механизм отказа в выдаче виз россиянам. Таким образом, Польша присоединилась к Финляндии, Эстонии, Латвии и Дании, которые пытаются ввести общеевропейский запрет на выдачу туристических виз для россиян.