Варшава обвинила Беларусь в провокации против Польши и НАТО

Министерство обороны Польши расценивает нарушение польского воздушного пространства вертолетами из Беларуси как целенаправленную провокацию против Польши и восточного фланга НАТО.

"Это исключительно опасно. Если такие ситуации будут происходить и усиливать напряженность, то наша реакция на потенциальную угрозу будет соразмерной", - предупредил замминистра обороны Польши Войцех Скуркевич в интервью польскому радио в среду, 2 августа.

Военное ведомство в Варшаве вечером 1 августа после тщательной проверки подтвердило, что боевые вертолеты из соседней Беларуси утром того же дня пролетели через воздушное пространство Польши в районе Беловежи. Польша проинформировала НАТО об этом инциденте и приняла решение направить дополнительные войска на границу с Беларусью. По словам Скуркевича, на границе будут размещены и дополнительные вертолеты.

Министерство обороны Беларуси отвергло обвинения в нарушении воздушного пространства Польши.

ЧВК "Вагнер" в Беларуси