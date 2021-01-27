Вакцину AstraZeneca могут разрешить использовать только на молодых людях

Кук сообщила, что сейчас агентство изучает полноту данных исследований. Она отметила, что не хочет предвосхищать решение агентства, но это возможно, что вакцина AstraZeneca получит разрешение на использование только на определенных возрастных группах.

Этот комментарий со стороны агентства последовал после того, как немецкие СМИ, со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Министерстве здравоохранения Германии, сообщили, что эффективность вакцины AstraZeneca в группе старше 65 лет составила 8%. Позже Минздрав Германии допустил, что в новостях спутаны две цифры - доля участников клинических испытаний и эффективность вакцины в этой возрастной группе.

“Около 8% участников клинических испытаний AstraZeneca были в возрасте от 56 до 69 лет, а только 3-4% были старше 70 лет. Это не значит, что эффективность среди пожилых людей составляет 8%”, - указали в ведомстве.

Однако немецкое правительство обеспокоено другим моментом - в клинических испытаниях вакцины было мало пожилых людей, по сравнению с испытаниями других производителей. По данным AstraZeneca, доля пожилых людей составляла 10%.

Тем не менее, эксперты и предприятие ранее заявили, что ранние испытания показали хороший иммунный ответ на вакцину среди людей старше 65 лет. Независимые эксперты указали изданию, что для них сообщения о 8% эффективности вакцины среди пожилых людей стали загадкой.

Глава AstraZeneca Паскаль Сориот заявил в интервью la Repubblica, что компания в курсе ограниченного объема данных, касающегося эффективности вакцины на пожилых людях. Однако глава компании настаивает, что этой информации достаточно, чтобы показать “сильное производство антител у пожилых людей, подобное тому, какое мы видим у молодых людей”. Сориот сказал, что он поймет, если некоторые страны “из осторожности будут использовать вакцину только на более молодых людях”. Предприятие указало, что сообщения о 8% эффективности совершенно некорректные.