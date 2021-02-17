IT-компании, авиаперевозчики и даже правительства отдельных стран выступают за введение вакцинных паспортов. Противники говорят о возможном нарушении прав человека, сомнительной эффективности таких паспортов и предлагают не торопиться. Кто победит в этом споре?

Греция на передовой



Многие считают, что вакцинные паспорта помогут возродить туризм, одну из самых пострадавших из-за пандемии отраслей.

В тяжелом положении оказалась Греция, для которой туризм — это 20% ВВП: пандемия обрушилась на нее в тот момент, когда страна все еще выбиралась из тяжелейшего финансового кризиса.

В туризме здесь занят каждый пятый. Падение доходов в этой сфере составило в Греции около 80%.

"Не открываться в этом году — не вариант, — говорит Алексис Комнинос, ведущий отельер, занимающийся бизнесом на острове Санторини. — Если мы потеряем этот туристический сезон, нас ждет действительно тяжелое время".

В качестве выхода из ситуации премьер Греции Кариакос Мицотакис предложил Евросоюзу наконец-то всерьез рассмотреть идею вакцинных паспортов.

"Люди, прошедшие вакцинацию, должны иметь возможность свободно путешествовать. Это также будет положительным стимулом для поощрения граждан к вакцинации, которая является единственным способом гарантировать возвращение к нормальной жизни", — утверждает премьер Греции в письме президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

В конце января в Греции начали выдавать цифровые сертификаты прошедшим вакцинацию от коронавируса. Не дожидаясь одобрения ЕС, Греция решила продемонстрировать на практике, что вакцинные паспорта принесут лишь пользу, и заключила договор с Израилем.

В девятимиллионном Израиле около 3,5 млн человек уже вакцинированы, но граждане Израиля составляют слишком маленький процент от всех туристов в Греции.

В 2019 году отдохнуть в Грецию приехали 34,2 млн туристов, из них менее миллиона — из Израиля.

Чтобы рассчитывать на восстановление туристического потока, Греции придется вернуть своих постоянных гостей — в первую очередь жителей Германии и Великобритании. А эти страны не торопятся соглашаться на вакцинные паспорта.

Аргументы против

"Речь не идет о том, чтобы сделать вакцинацию обязательной или непременным условием для путешествий",- подчеркивает премьер Греции в своем письме в ЕС.

Однако люди, которые по разным причинам не хотят или не могут сделать прививку от коронавируса, опасаются, что именно это и произойдет: чтобы поехать в другую страну, нужно будет обязательно привиться.

Но вакцинные паспорта используются в мире уже давно, только называются они международным сертификатом вакцинации или "желтыми карточками". Такие карточки путешественники получают, делая прививку от краснухи, холеры, желтой лихорадки, малярии или дифтерии.

"То, что есть страны, куда вы можете поехать, только если вам сделали прививку от желтой лихорадки, — это хороший прецедент для будущего вакцинных паспортов, — сказал Би-би-си профессор Ричард Теддер, старший научный сотрудник Имперского колледжа Лондона, специализирующийся на вирусологии. — Вот у меня есть специальная карточка, подтверждающая, что я прошел вакцинацию против желтой лихорадки. Но я понятия не имею, у скольких из тех, кто предъявляет такие же карточки, они настоящие, а не поддельные".

Это не единственная проблема, связанная с вакцинными паспортами. Существует опасность утечки персональных данных. Сейчас эксперты чаще всего предлагают хранить подтверждение о вакцинации в специальном приложении для смартфона, а значит, массив личных данных будет храниться на серверах и к нему можно получить доступ при ненадежном хранении.

К тому же только половина мирового населения пользуется смартфонами с доступом в интернет и возможностью устанавливать приложения.

Председатель Британского общества иммунологии Дебора Данн-Уолтерс в разговоре с Би-би-си призналась, что не отказалась бы от такого приложения: "Я бы хотела, чтобы на моем телефоне было приложение, в котором были бы указаны все вакцины, которые я когда-либо делала, с уведомлениями о том, что истекает срок их действия".

Но профессор Данн-Уолтерс считает, что когда подобное приложение станет пропуском в паб или ресторан, может возникнуть проблема: "Это сложная этическая проблема — сказать людям, что они не могут делать свои повседневные дела, если у них нет такого подтверждения".

С ней согласна доктор Анна Бедуши из Университета Эксетера. Она занималась изучением того, как применяются подобные документы.

"В такие приложения необходимо заранее встраивать технологию защиты личных данных", -говорит Бедуши.

Однако национальный локдаун — это значительно более серьезное ограничение персональных свобод, чем необходимость предъявлять подтверждение вакцинации, отмечает Бедуши.

Но если люди, которые хотели бы вакцинироваться, не могут получить доступ к прививке, подобные инициативы могут привести к серьезному ограничению их свобод.

Ричард Теддер видит проблему в другом свете: "Я считаю, что должны существовать ограничения для людей, которые решили не делать прививки. Для меня это принципиальный вопрос: если вы не прошли вакцинацию, вам не стоит путешествовать. Вопрос в том, как осуществить эту идею на международном уровне. Это может стать серьезной проблемой для стран, которые не могут обеспечить повсеместную иммунизацию".

Еще один важный повод для беспокойства — недостаток данных о том, как вакцинация значительной части населения скажется на распространении коронавируса.

"Ограничения последних месяцев так сказались на нас, что концепция вакцинных паспортов может показаться привлекательной, — считает Дебора Данн-Уолтерс.

Тем не менее, по ее мнению, необходимо иметь более подробную информацию о защите, которую любая существующая или будущая вакцина против коронавируса может нам дать.

"Как долго вакцинация будет защищать население от заражения? Может ли вакцинация защитить от передачи вируса? Это лишь пара вопросов, на которые необходимо ответить, прежде чем мы сможем задуматься о создании паспортов вакцинации", — говорит она.

"Я могу понять желание Греции ввести такие паспорта, — говорит Ричард Теддер. — Но что случится, если кто-то привезет штамм, на который вакцина не оказывает влияния? Тогда у Греции могут возникнуть проблемы. И как убедиться, что сертификаты о вакцинации настоящие? Возможно, придется дополнительно проводить специфические тесты на антитела".

Европа не определилась

Многие страны Европы, также зависящие от туристов, поддерживают Грецию. В той или иной мере за вакцинные паспорта выступают Италия, Португалия, Кипр, Чехия, Эстония, Испания, Словакия и Венгрия.

Но в целом Европа пока не пришла к единому мнению.

ВОЗ на данный момент не считает вакцинацию гарантией предотвращения передачи вируса. Тем не менее и в ВОЗ считают, что какая-то система подтверждения иммунитета может стать необходимой для путешествий.

Спецпредставитель ВОЗ в Европе Давид Набарро заявил, что вернуться к нормальной жизни людям помогут сверхбыстрые тесты на Covid-19, но предупредил, что те, кто не может привиться, столкнутся с ограничениями.

Набарро, один из ведущих экспертов ВОЗ, считает, что людям придется на короткое время смириться с этой суровой реальностью — до тех пор, пока острый дефицит вакцин не будет преодолен. По его словам, это случится уже в ближайшие месяцы, поскольку их производство быстро растет.

Введение вакцинных паспортов или сертификатов для путешественников, по его мнению, требует согласования на межгосударственном уровне, что не так просто.

"Да, я думаю, что со временем появится система, с помощью которой человек будет иметь возможность продемонстрировать свой иммунный статус относительно ковида. Но это требует некоторых усилий", — сказал Набарро в интервью британскому телеканалу ITV.

Еще в октябре ВОЗ договорилась о сотрудничестве с Эстонией в разработке международного сертификата вакцинации.

С сомнением относятся к инициативе в Германии и Франции — там считают, что вакцинные паспорта приведут к тому, что часть людей будет получать особые привилегии.

В проигрыше останется молодежь, которая, по действующей в странах схеме вакцинации, получит прививку в последнюю очередь.

Совет по этике, независимый орган, консультирующий правительство Германии, посоветовал не предоставлять специальных условий тем, кто получил прививку.

Власти Великобритании считают, что нормализовать ситуацию сможет прежде всего сочетание всеобщей вакцинации и экспресс-тестов на вирус.

Британский премьер Борис Джонсон заявил 15 февраля, что Великобритания не намерена вводить вакцинные паспорта для внутреннего пользования, но признал, что подобные справки могут оказаться неизбежными при поездках за границу.

"Я думаю, неизбежно то, что многих заинтересует эта идея — иметь возможность показать, что вы вакцинированы от Covid-19 — также, как вам, чтобы путешествовать, иногда нужно предъявить что-то в доказательство прививки от желтой лихорадки и других болезней", — сказал Борис Джонсон.

"Я думаю, это случится в будущем, — добавил премьер-министр. — То, чего, я думаю, не будет в нашей стране — так это паспортов, позволяющих вам сходить в паб или что-то в этом роде".

Ранее министр британского правительства Надим Захави, отвечающий за вакцинацию против Covid-19, также обещал, что вакцинных паспортов не будет, но отправляющиеся за границу смогут взять у своего врача справку, если это будет нужно.

Может ли позиция Великобритании измениться?

Британская Telegraph еще в январе писала, что власти страны финансируют испытания системы вакцинных паспортов. Планировалось, что пользователи смогут скачать бесплатное приложение, в которое будет подгружена информация об их вакцинации.

Некоторые британцы, похоже, опасаются того, что введение таких паспортов все-таки возможно. Более 145 тыс. человек подписали петицию с требованием к властям раз и навсегда отказаться от этой идеи.

"Такие паспорта могут быть использованы для ограничения прав людей, отказавшихся от вакцины против Covid-19, что недопустимо", — указывают авторы петиции.

Бизнес — за паспорта

Проблема в том, что какой бы позиции ни придерживались правительства разных стран, нельзя запретить частным предприятиям, в том числе ресторанам, кинотеатрам и авиакомпаниям, устанавливать собственные правила.

В Германии компания Eventim, занимающаяся продажей билетов на концерты и прочие мероприятия, уже внесла изменения в свою систему онлайн-бронирования: клиенты смогут загрузить доказательства вакцинации.

Генеральный директор компании Клас-Петер Шуленберг пояснил, что когда вакцин будет достаточно и привиться сможет любой желающий, организаторы мероприятий вполне могут сделать свидетельство о вакцинации обязательным при покупки билетов.

Американская Ticketmaster, также занимающаяся распространением билетов на культурные мероприятия, тоже разрабатывает план возрождения концертной деятельности.

Предварительно, этот план будет работать так: зрители, купившие билеты на концерт, должны будут за определенное время до его начала представить сертификат о вакцинации или отрицательный тест на коронавирус. Сделать это можно будет электронным способом. Без такого сертификата билет окажется недействительным.

Выдвигать свои требования смогут и авиакомпании. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) еще в ноябре предложила создать специальный цифровой проездной, который, по задумке IATA, поможет безопасно открыть границы в условиях продолжающейся пандемии.

Желающих присоединиться к инициативе ассоциации не пришлось долго ждать — авиакомпания Emirates начала сотрудничать с ассоциацией.

Совместно они будут тестировать приложение, в котором пользователи смогут проверить требования для въезда в разные страны и загрузить туда результаты тестов на коронавирус или сертификат о вакцинации.

Через несколько недель тестировать новую систему начнет и авиакомпания Etihad Airways.

Всемирный экономический форум совместно со швейцарской некоммерческой группой Commons Project Foundation тоже тестирует цифровой паспорт здоровья.

Собственное приложение разрабатывает и корпорация IBM.

На протяжении всей пандемии IT-компании выступали со своими идеями, в основном занимались разработкой приложений для отслеживания контактов. Но опыт мало где был признан успешным.

С вакцинными паспортами ситуация может быть еще сложнее, ведь на практике речь идет о создании универсальной для всех стран системы.

Следует учитывать, что в разных странах могут быть сертифицированы разные вакцины, и путешественнику нужно будет знать, пустят ли его с той вакциной, которой он привит.

"Пограничникам наверняка будет интересно узнать, получил ли человек, например, вакцину Pfizer, российскую вакцину или китайскую. Это поможет принять решение", — сказал в интервью CNN Томас Крэмптон, директор по коммуникациям Commons Project Foundation.