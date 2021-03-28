Вакцинация против ковида в ЕС — в чем проблема и при чем тут "Спутник"

Почему европейцы недовольны темпами вакцинации? Отчего они ниже, чем им хотелось бы? В чем виноват Брюссель? Чем провинилась британско-шведская AstraZeneca? И спасет ли Европу российский "Спутник V"?

Вот краткие ответы на эти вопросы.

Темпы вакцинации

Темп, с которым в Евросоюзе идет кампания прививок, на общемировом фоне не так уж плох, но многие европейцы недовольны тем, что ЕС сильно отстает от мировых лидеров, Израиля, Британии и США, а также от собственного графика, намеченного в прошлом году.

В Евросоюзе к концу марта сделано в среднем примерно 14 прививок на 100 человек, и это в разы меньше, чем в Британии (почти 50) и США (около 40), но намного больше, чем в других больших странах, производящих собственные вакцины: России (7,3) и Китае (около 6).

Правда, внутри Евросоюза показатели отдельных стран очень сильно различаются: на Мальте сделано в три раза больше прививок на сто душ, чем в среднем по ЕС, а в Латвии и Болгарии — в два с лишним раза меньше.

Основных причин отставания ЕС от Британии и США, как объясняют официальные лица и эксперты, три: недопоставки, отчасти связанное с ними недоиспользование уже поставленных доз, а также экспорт.

Экспорт

В отличие от США и Британии, ЕС отправляет очень много доз вакцин за границу — как в рамках всемирной программы помощи бедным странам COVAX, так и просто на экспорт.

Как объявила на саммите ЕС на прошедшей неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, к концу марта расположенные в Евросоюзе заводы-производители вакцин поставили в страны ЕС 88 млн доз, а за пределы союза — 77 млн.

Европейские правительства решили, что со стороны богатых государств было бы аморально и политически неграмотно спасаться от пандемии прежде всего самим, а беднякам помочь как-нибудь потом.

Призывы запретить экспорт вакцин из ЕС сейчас звучат регулярно, обсуждался этот вопрос и на саммите 25 марта, но пока запрет не введен.

Недопоставки

Проблемы с поставками заказанных Евросоюзом объемов проявились с самого начала прививочной кампании, причем у поставщиков всех трех главных сертифицированных в ЕС вакцин — Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Они просто оказались не готовы быстро наладить производство такого количества доз.

Например, американская компания Pfizer, разработавшая вакцину совместно с немецкой компанией BioNTech, в январе объявила, что из-за реконструкции и расширения мощностей своего завода в Бельгии не сможет соблюсти график поставок — и к середине февраля поставила на четверть, или на 10 млн доз, меньше, чем надеялся Евросоюз.

"Мы были чересчур оптимистичны в отношении массового производства и, наверное, чересчур уверены в том, что то, что мы заказали, будет поставлено вовремя", — сказала Урсула фон дер Ляйен 10 февраля в Европарламенте.

Антирекорд "АстраЗенеки"

Рекордсменом по неисполнению контракта оказалась британско-шведская AstraZeneca, которая разработала свою вакцину совместно с Оксфордским университетом.

Изначально AstraZeneca должна была в I квартале этого года поставить Евросоюзу 80-100 млн доз (а всего ЕС заказал у нее 400 млн). Затем, в феврале, компания выступила с заявлением в духе "извините, не смогла" и пообещала 40 млн доз к концу марта. В марте же она объявила, что сможет поставить только 30 млн — и, судя по самым последним данным, не дотягивает даже до этой цели.

При этом Британия, где в основном прививают именно AstraZeneca и где она производится на двух заводах (кроме них, вакцину делают на заводах в США, Бельгии, Нидерландах и, по лицензии, в Индии), свою долю поставок получает исправно.

Европейцев это возмущает: по мнению Брюсселя, раз уж AstraZeneca объективно не может выполнить контракт, пусть распределяет недопоставки между клиентами пропорционально.

Разные комментаторы предполагают — только предполагают, потому что детали контрактов не разглашаются — что в контракте AstraZeneca с Британией более четко прописаны штрафы за неисполнение.

"Если это [предположение] верно, а в свете различий в обычном и гражданском праве оно вполне допустимо, то это объясняет — хотя и не оправдывает — выбор AstraZeneca. Всё объясняется просто. […] AstraZeneca приняла коммерческое решение нарушить тот контракт, который дешевле ей обойдется", — полагает профессор европейского права в амстердамском Свободном университете Гарет Дэвис.

Вся эта ситуация привела к недолгой ссоре (еще одной, вдобавок к препирательствам из-за брексита) между Лондоном и Брюсселем, но пока все закончилось мирно: 24 марта стороны сделали совместное заявление, в котором пообещали вместе работать над увеличением поставок AstraZeneca.

Недоиспользование

С провалами AstraZeneca отчасти связана и третья причина задержек в прививочной кампании в ЕС — недоиспользование уже поставленных доз.

Страны Евросоюза получили, по данным Еврокомиссии, 88 млн доз — но сделали всего 62 млн прививок. Большая часть из оставшихся 26 млн приходится именно на AstraZeneca.

"Нам теперь приходится исходить из того, что мы не получим обещанных доз в том количестве, которого мы ждали. А мы знаем, что прививку AstraZeneca нужно делать два раза. То есть, делая первую прививку, нужно уже иметь вторую в холодильнике, чтобы через 12 недель гарантированно сделать ее человеку", — объяснил одну из причин недоиспользования доз обозревателю британской телекомпании Sky пожелавший остаться неназванным европейский дипломат.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, Франция и Германия, например, к 26 марта использовали всего около половины из полученных ими 6,3 млн доз AstraZeneca.

Впрочем, отсутствие гарантий получения второй дозы — это лишь одна из причин недоиспользования британско-шведской вакцины. Другая — ее незаслуженно плохое реноме.

Антикампания

Вдобавок к проблеме с объемами производства, британско-шведская вакцина еще и стала жертвой информационной кампании — срежиссированной ли кем-то, спровоцированной или стихийной, сейчас сказать трудно.

Сначала в прессе появились сообщения, будто бы AstraZeneca может вызывать слишком тяжелые осложнения у пожилых людей. Власти нескольких стран ЕС из-за этих сообщений рекомендовали не делать эти прививки людям старше 65 лет.

Сообщения не подтвердились, "не-рекомендации" были отменены.

Затем появились новости, будто бы AstraZeneca может провоцировать образование смертельно опасных тромбов.

Европейское агентство по лекарственным средствам, проверив эти намеки, опровергло и их.

В итоге вредных свойств у AstraZeneca не нашлось, но осадок остался.

По данным социологической компании YouGov, 61% французов и 55% немцев теперь считают AstraZeneca небезопасной вакциной. На британцев, однако, весь этот инфошум не особо подействовал: 77% опрошенных по-прежнему верят в качество отечественной вакцины.

Оптимистичные планы на весну и лето

Скорректировав планы из-за сорванных поставок, ЕС теперь рассчитывает привить первой прививкой не меньше 255 млн человек, или 70% взрослого населения Евросоюза, где-то ко второй половине июля.

На Pfizer и сейчас приходится больше половины прививок от Covid-19 в ЕС, а во II квартале Еврокомиссия рассчитывает получить еще 200 млн доз американско-немецкой вакцины.

AstraZeneca обещает во II квартале дать Евросоюзу 70 млн доз — вместо изначально планировавшихся 180 миллионов.

Американские компании Johnson & Johnson и Moderna должны во II квартале поставить в Евросоюз 55 и 35 млн доз соответственно.

Споры о "Спутнике V"

Именно эти четыре вакцины сейчас зарегистрированы, то есть признаны безопасными и рекомендованы к применению, Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Процесс изучения и регистрации еще нескольких вакцин, в том числе российского "Спутника V", в EMA идет и находится на разных стадиях.

Споры о "Спутнике V" в нынешней ситуации неизбежно стали политическими, но с формальной точки зрения любая страна ЕС имеет право самостоятельно зарегистрировать и закупить любую вакцину, кроме тех, переговоры о которых Евросоюз в лице Еврокомиссии ведет централизованно.

Венгрия и Словакия так и сделали: заказали по два миллиона доз "Спутника" каждая (а Венгрия — еще и китайскую вакцину "Синофарм"), получили пока несколько сот тысяч. В Словакии по этому поводу случился правительственный кризис.

Российские власти активно продвигают "Спутник V" за границей, но, как говорят многие европейские политики и официальные лица, объемы производства российской вакцины сейчас таковы, что на фоне сотен миллионов доз, заказанных у ведущих поставщиков, она погоды никак не сделает.

В самой России привито меньше людей, чем в одной Германии.

Глава разработавшего "Спутник V" центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в середине марта сказал журналистам, что в России к тому моменту произвели всего около 10 млн доз "Спутника V".

"Нам совершенно не нужна вакцина "Спутник V", — заявил 22 марта в интервью французскому телеканалу TF1 член Еврокомиссии по внутреннему рынку Тьерри Бретон и добавил, что у России самой — серьезные проблемы с производством нужного ее же населению количества доз, и Евросоюз, возможно, во II квартале сам сможет помочь России.