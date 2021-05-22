Такие данные приводит международная благотворительная организация Oxfam со ссылкой на данные People's Vaccine Alliance, куда входят международные правозащитные организации и организации сферы здравоохранения.

Список "вакцинных" миллиардеров возглавил генеральный директор компании Moderna Стефан Бансель, чье состояние оценивается в 4,3 млрд долларов. На втором месте - генеральный директор и соучредитель BioNTech Угур Сахин (4 млрд долларов), на третьем - иммунолог и инвестор-основатель Moderna Тимоти Спрингер (2,2 млрд долларов).

В девятку новых долларовых миллиардеров также вошли председатель совета директоров Moderna Нубар Афеян (1,9 миллиарда долларов), председатель компании Rovi по производству и упаковке вакцины Moderna Хуан Лопес-Бельмонте (1,8 млрд), ученый и один из основателей Moderna Роберт Лангер (1,6 миллиарда долларов), соучредитель и главный научный сотрудник китайской компании CanSino Biologics Чжу Тао (1,3 миллиарда долларов), а также соучредители и старшие вице-президенты CanSino Biologics Цю Дунсю (1,2 млрд долларов) и Мао Хуэйхуа (1 млрд).

Кроме того, на 32,2 миллиарда долларов увеличилось совокупное состояние еще восьми миллиардеров, имеющих обширные портфели в фармацевтических корпорациях - производителях вакцин от COVID-19. Этой суммы достаточно для полной вакцинации всех жителей Индии, отмечает Oxfam.

В число этих миллиардеров вошли основатель китайской компании Zhifei Biological Products Цзян Реншэн и соучредитель У Гуаньцзян, основатель Института сыворотки Индии Сайрус Пунавалла, акционеры BioNTech Томас и Андреас Штрюнгманны.

"Эти миллиардеры - человеческое лицо огромных прибылей, которые многие фармацевтические корпорации получают от монополии на вакцины. Эти вакцины финансируются за счет государственных средств и должны быть в первую очередь глобальным общественным благом, а не возможностью для частной прибыли. Нам необходимо срочно положить конец этим монополиям, чтобы мы могли увеличить производство вакцин, снизить цены и вакцинировать мир", - заявила менеджер Oxfam по политике в области здравоохранения Анна Марриотт.

В середине апреля представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович сообщила, что более 87% прививок от коронавируса были сделаны в странах с высокими доходами или доходами выше среднего, в то время как страны с низкими доходами получили лишь 0,2% доз.