Встреча продолжалась полтора часа. По данным ”Интерфакса”, первоначально предполагалось, что переговоры будут двухчасовыми.
Ожидается, что в ближайшее время Лавров и Блинкен по отдельности проведут пресс-конференции.
Переговоры между Лавровом и Блинкеном стали четвертыми в серии встреч между представителями России и Запада за последние дни. Эти встречи проходят на фоне сообщений о переброске российских войск к границам Украины и опасений Запада по поводу того, что Россия может начать вторжение в эту страну.
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