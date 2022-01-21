aA
В Женеве завершились переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, пишет Медуза.
Antony Blinkenas, Sergejus Lavrovas
Antony Blinkenas, Sergejus Lavrovas
© Itar-Tass / Scanpix

Встреча продолжалась полтора часа. По данным ”Интерфакса”, первоначально предполагалось, что переговоры будут двухчасовыми.

Ожидается, что в ближайшее время Лавров и Блинкен по отдельности проведут пресс-конференции.

Переговоры между Лавровом и Блинкеном стали четвертыми в серии встреч между представителями России и Запада за последние дни. Эти встречи проходят на фоне сообщений о переброске российских войск к границам Украины и опасений Запада по поводу того, что Россия может начать вторжение в эту страну.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Медуза
Статьи по теме:

Госсекретарь США Блинкен: Риск вторжения РФ в Украину реален и высок (5)

Если украинскую границу пересечет хоть один российский...

Борис Джонсон: вторжение России в Украину будет катастрофой для всего мира (17)

Если Россия вторгнется в Украину, это будет...

США разрешили странам Балтии поставлять американское оружие Украине (36)

Эстония , Латвия и Литва , а также Великобритания...

"Очень, очень надеюсь на мирный путь". Госсекретарь США Блинкен приехал в Киев (2)

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев и провел...

TOP новостей

Нужен ли "паспорт возможностей": эксперты предлагают пересмотреть вопрос в корне (11)

Президент и правящие в Литве не могут договориться о...

Еще один район Литвы отзывает массовые мероприятия (1)

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и...

Парламентарии стран Балтии и Польши призывают НАТО не уступать требованиям России (46)

Парламентарии трех Балтийских стран и Польши призывают...

Работодателей ждет новый вызов – массово болеют работники (3)

Работодатели в Литве постоянно жалуются на отсутствие...

Из-за массовых ДТП парализовано движение на Via Baltica (4)

Из-за массовых ДТП и сложных условий парализовано...