После переговоров Джо Байден рассказал об основных темах, затронутых в ходе разговора. Это кибербезопасность, права человека ( в том числе ситуация с Алексеем Навальным), стратегическая стабильность, безопасность Украины, ситуация в Беларуси и обмен заключенными.

По его словам, задачей американского президента было напрямую обсудить с Путиным обговорить важнейшие вопросы двусторонних и международных отношений и четко сформулировать приоритеты и ценности США

Это первая очная встреча президентов России и США после избрания Джо Байдена. До того Путин в 2018 году встречался в Хельсинки с Дональдом Трампом.

Каких-либо прорывов от сегодняшней встречи не ждали ни в США, ни в России, ни в Европе.

Российское руководство во главе с Путиным уже много лет строит внешнюю политику на противостоянии с коллективным Западом вообще и США в частности.

Джо Байден, в отличие от Дональда Трампа, является последовательным критиком российской политики, что он несколько раз подтвердил и в самые последние дни перед встречей с Путиным.

Владимир Путин и Джо Байден уже встречались, но тогда они оба не были президентами. Это было в 2011 году, когда Байден был вице-президентом при Обаме, а Путин - премьер-министром.

В начале саммита президенты два часа проговорили с глазу на глаз, после чего был объявлен перерыв перед встречей делегаций в полном составе.

Как говорили перед встречей сам Джо Байден и члены его администрации, президент США намерен поговорить с Путиным, в частности, о контроле над вооружениями, а также о главных больных темах в отношениях России с США и Западом: о военном вмешательстве России на Украине, о преследовании оппозиции и конкретно Алексея Навального, о хакерских вылазках, следы которых ведут в Россию и в ее государственные институты.

В Москве же перед встречей говорили, что ее тематика будет предельно широка - от "стратегической стабильности" через борьбу с изменением климата до положения в Сирии, Афганистане и Нагорном Карабахе.

Переговоры проходили на вилле Ла Гранж в Женеве. Там же в 1985 году встречались генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган.