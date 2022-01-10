От России делегацию возглавляют заместитель главы МИД Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Американскую делегацию возглавляет заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.
Накануне прошли предварительные переговоры, которые Рябков назвал сложными, но деловыми.
Основным вопросом переговоров станет проект договора по гарантиям безопасности, который Россия направила США и НАТО в середине декабря.
Договор, в частности, предполагает, что НАТО обязуется исключить дальнейшее расширение альянса и присоединение к нему Украины, откажется от ведения любой военной деятельности в Украине, Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии. В Белом доме говорили, что США не будут вступать в переговоры с Россией по гарантиям безопасности без участия европейских партнеров.
Гарантии безопасности также обсудят на заседаниях Совета Россия-НАТО в Брюсселе и постоянного совета ОБСЕ.
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