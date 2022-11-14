В Запорожской области оккупанты выселяют местных из домов и заселяют своих военных

"В отдельных временно занятых населенных пунктах Запорожской области продолжается выселение местных жителей из их домов для расквартирования военнослужащих оккупационных войск. С 10 ноября текущего года наблюдается так называемая "эвакуация" имущества Донецкого управления железнодорожных дорог до города Иловайск", - говорится в сообщении.

Между тем, как отмечают в Генштабе, противник продолжает нести потери. Так, по уточненной информации, в ночь на 13 ноября, Силы обороны в районе населенного пункта Каиры Херсонской области уничтожили склад боеприпасов, около 40 российских оккупантов, 2 единицы бронированной техники и 10 грузовых автомобилей противника.

Ситуация в Запорожской области

Российские оккупанты продолжают ракетный террор региона, который не могут захватить. Так, в конце сентября захватчики нанесли ракетного удара по гуманитарной автоколонне на выезде из города. В результате погибли 30 человек, 88 получили ранения.

Уже 6 октября оккупанты атаковали жилые кварталы Запорожья. Тогда погибло 17 человек, спасти удалось 21 человека.

В ночь на 9 октября россияне жилые кварталы города ракетами С-300 и X-22. Погибли 14 человек, среди них 1 ребенок.