В Запорожье в результате российского удара ранены 16 человек

В городе Запорожье на юге Украины в результате российского удара в ночь на понедельник, 23 сентября, ранены не менее 16 человек. Повреждены 13 жилых домов, два детсада и несколько автомобилей, сообщила украинская полиция.

Со своей стороны глава Запорожской областной администрации Иван Федоров написал в Telegram, что российские войска нанесли девять авиаударов по региону. 209 российских дронов различной модификации атаковали Гуляйполе, Новоданиловку, Новоандреевку, Работино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку, уточнил он.

В сообщениях украинских СМИ отмечается, что российские войска впервые атаковали Запорожье планирующими бомбами, которые выпускаются с истребителей и направляются на цели в десятках километров. Такие бомбы весом в сотни килограммов уже вызвали большие разрушения в Харькове и других украинских городах. По сообщению украинских ПВО, Россия также выпустила по Украине четыре БПЛА, три из них были сбиты.