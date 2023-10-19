В Запорожье разобрали завалы пятиэтажки после удара РФ, количество погибших увеличилось

 
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Zaporožė
Zaporožė
ФОТО: Sipa / Scanpix

В Запорожье завершили поисково-спасательные работы в жилом пятиэтажном доме, который был разрушен в результате российской ракетной атаки ночью 18 октября, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины. Количество погибших возросло до 5.

“Погибли пять человек, еще пять травмированы. Спасатели также обнаружили под завалами испуганного котика, которого освободили и передали хозяину”, - рассказали в пресс-службе министерства.

Поисковая операция продолжалась более 20 часов. Работа осложнялась постоянными воздушными тревогами, и была угроза обрушения конструкций.

18 октября Россия ударила по Запорожью ракетами С-300. Одна из них попала в этот многоквартирный дом, вызвав разрушение квартир в одном из подъездов с 3 до 5 этажа. Полицейские задокументировали это и собрали подтверждения военного преступления россиян. Правовая квалификация – “нарушение законов и обычаев войны” УК Украины.

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