В Запорожье нашли повешенным "главу полиции" оккупационной администрации

Рыжков возглавил местную полицию после формирования в населенном пункте пророссийской администрации. Он найден повешенным. Пока неизвестно, была ли его смерть насильственной или речь идет о самоубийстве.
Рыжков служил в украинских пограничных частях, после ухода в отставку основал общественную организацию "Пограничники Михайловщины". По информации украинских СМИ, он сам обратился к пророссийской администрации и предложил себя в качестве "начальника полиции".
Ранее неоднократно сообщалось о смертях и нападениях на сотрудников пророссийских администраций на украинских территориях, взятых под контроль российскими войсками.
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