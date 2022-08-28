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В Михайловке Запорожской области Украины нашли мертвым "руководителя полиции", назначенного российскими властями, Андрея Рыжкова, сообщает "Укринформ" со ссылкой на Запорожскую областную военную администрацию. Михайловка сейчас находится под контролем российских войск.
В Запорожье нашли повешенным "главу полиции" оккупационной администрации
© Shutterstock nuotr.

Рыжков возглавил местную полицию после формирования в населенном пункте пророссийской администрации. Он найден повешенным. Пока неизвестно, была ли его смерть насильственной или речь идет о самоубийстве.

Рыжков служил в украинских пограничных частях, после ухода в отставку основал общественную организацию "Пограничники Михайловщины". По информации украинских СМИ, он сам обратился к пророссийской администрации и предложил себя в качестве "начальника полиции".

Ранее неоднократно сообщалось о смертях и нападениях на сотрудников пророссийских администраций на украинских территориях, взятых под контроль российскими войсками.

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